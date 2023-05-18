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Лига Европы
18 мая 2023, 08:35 | Обновлено 18 мая 2023, 08:54
143
0

Тренер Севильи: «Постараемся атаковать с первых минут»

Хосе Луис Мендилибар – о предстоящем ответном матче с «Ювентусом»

18 мая 2023, 08:35 | Обновлено 18 мая 2023, 08:54
143
0
Тренер Севильи: «Постараемся атаковать с первых минут»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Луис Мендилибар

Главный тренер испанской «Севильи» Хосе Луис Мендилибар поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против итальянского «Ювентуса».

«С нетерпением ждем матча. В нашем шаге появилась та маленькая пружинка, которой нам не хватало в этом сезоне. Жаль, что «Ювентусу» в первом матче удалось сравнять счет в концовке, но сейчас мы начнем все с начала и постараемся атаковать с первых минут», - сказал Мендилибар.

Матч «Севилья» – «Ювентус» состоится в четверг, 18 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

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Ювентус Севилья Лига Европы Севилья - Ювентус Хосе Луис Мендилибар
Источник УЕФА
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