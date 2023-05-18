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Лига Европы
18 мая 2023, 07:57 | Обновлено 18 мая 2023, 08:29
204
0

Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Следует сохранять спокойствие»

Наставник «Ювентуса» – о предстоящем матче в Севилье

18 мая 2023, 07:57 | Обновлено 18 мая 2023, 08:29
204
0
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Следует сохранять спокойствие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против испанской «Севильи».

«Севилья» - сильная команда, которая хорошо играла в Турине. Пропущенный гол немного выбил нас из колеи, но во второй половине мы прибавили. Мы понимаем, что завтра «Севилью» будут поддерживать ее фанаты, но будем ко всему готовы.

Когда ты так близок к финишу, хочется побыстрее его достичь, однако следует сохранять спокойствие. Игроки показали, что понимают это. Мы многое сделали, чтобы добраться до этой стадии, и завтра у нас будет возможность заработать путевку в Будапешт и выйти в еще один финал», - сказал Аллегри.

Матч «Севилья» – «Ювентус» состоится в четверг, 18 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

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Массимилиано Аллегри Лига Европы Ювентус Севилья Севилья - Ювентус
Источник УЕФА
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