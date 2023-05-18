Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби АЛОНСО: «В противостоянии с Ромой еще ничего не решено»
Лига Европы
18 мая 2023, 07:38 | Обновлено 18 мая 2023, 08:02
160
0

Хаби АЛОНСО: «В противостоянии с Ромой еще ничего не решено»

Наставник «Байера» верит в свою команду

18 мая 2023, 07:38 | Обновлено 18 мая 2023, 08:02
160
0
Хаби АЛОНСО: «В противостоянии с Ромой еще ничего не решено»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер немецкого «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против итальянской «Ромы».

«Мы хорошо подготовились, в противостоянии еще ничего не решено, и наша цель - чтобы люди помнили завтрашнюю игру еще много лет и чтобы эти воспоминания были приятными. Ребята готовы, и, надеюсь, это будет первый из многих полуфиналов «Байера».

В Риме была равная игра, и мы думаем, что завтра будет то же самое. Я чувствую энергию и настроение команды. Мы будем выкладываться до последней секунды, потому что у нас есть шанс выйти в финал», - сказал Алонсо.

Матч «Байер» – «Рома» состоится в четверг, 18 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась минимальной победой римлян со счетом 1:0.

По теме:
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Следует сохранять спокойствие»
Жозе МОУРИНЬО: «Впереди еще длинный путь»
Байер – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Хаби Алонсо Рома Рим Байер Лига Европы Жозе Моуриньо Байер - Рома
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С Калининой. Известны обе пары 1/2 финала женской сетки Мастерса в Риме
Теннис | 18 мая 2023, 03:40 1
С Калининой. Известны обе пары 1/2 финала женской сетки Мастерса в Риме
С Калининой. Известны обе пары 1/2 финала женской сетки Мастерса в Риме

Украинка поборется за место в финале

ВИДЕО. Ман Сити уже в финале ЛЧ? Бернарду Силва сделал дубль в ворота Реала
Футбол | 17 мая 2023, 22:45 0
ВИДЕО. Ман Сити уже в финале ЛЧ? Бернарду Силва сделал дубль в ворота Реала
ВИДЕО. Ман Сити уже в финале ЛЧ? Бернарду Силва сделал дубль в ворота Реала

Португалец забил 2-й гол в ответном полуфинальном матче главного еврокубкового клубного турнира

Чемпион Украины с большой вероятностью сыграет сразу в групповом раунде ЛЧ
Футбол | 17.05.2023, 22:51
Чемпион Украины с большой вероятностью сыграет сразу в групповом раунде ЛЧ
Чемпион Украины с большой вероятностью сыграет сразу в групповом раунде ЛЧ
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 17.05.2023, 09:48
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Бокс | 18.05.2023, 04:30
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эвертон Миколенко готовится к беспрецедентному шагу
Эвертон Миколенко готовится к беспрецедентному шагу
16.05.2023, 12:15
Футбол
Челси хочет летом найти новую команду для Мудрика – СМИ
Челси хочет летом найти новую команду для Мудрика – СМИ
17.05.2023, 09:08 46
Футбол
Источник: контракт с Ребровым подписан
Источник: контракт с Ребровым подписан
18.05.2023, 05:46 4
Футбол
Такого еще не было. Сбито все: украинские ПВО уничтожили 6 ракет Кинжал!
Такого еще не было. Сбито все: украинские ПВО уничтожили 6 ракет Кинжал!
16.05.2023, 09:00 17
Война
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
17.05.2023, 19:15 23
Бокс
Ангелина КАЛИНИНА: «Это был самый длинный матч в моей карьере»
Ангелина КАЛИНИНА: «Это был самый длинный матч в моей карьере»
17.05.2023, 05:30 4
Теннис
Арсенал готов летом продать десяток футболистов, названы их имена
Арсенал готов летом продать десяток футболистов, названы их имена
16.05.2023, 23:23 1
Футбол
ЧМ по хоккею. 5 шайб Швейцарии, Венгрия выиграла в овертайме
ЧМ по хоккею. 5 шайб Швейцарии, Венгрия выиграла в овертайме
16.05.2023, 22:45
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности