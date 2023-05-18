Хаби АЛОНСО: «В противостоянии с Ромой еще ничего не решено»

Главный тренер немецкого «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против итальянской «Ромы».

«Мы хорошо подготовились, в противостоянии еще ничего не решено, и наша цель - чтобы люди помнили завтрашнюю игру еще много лет и чтобы эти воспоминания были приятными. Ребята готовы, и, надеюсь, это будет первый из многих полуфиналов «Байера».

В Риме была равная игра, и мы думаем, что завтра будет то же самое. Я чувствую энергию и настроение команды. Мы будем выкладываться до последней секунды, потому что у нас есть шанс выйти в финал», - сказал Алонсо.

Матч «Байер» – «Рома» состоится в четверг, 18 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась минимальной победой римлян со счетом 1:0.