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Лига Европы
18 мая 2023, 07:19 | Обновлено 18 мая 2023, 07:40
171
0

Жозе МОУРИНЬО: «Впереди еще длинный путь»

Наставник «Ромы» – о перспективах выйти в финал Лиги Европы

18 мая 2023, 07:19 | Обновлено 18 мая 2023, 07:40
171
0
Жозе МОУРИНЬО: «Впереди еще длинный путь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против немецкого «Байера».

«Трудно сказать, как сложится матч. Мы хотим выйти в финал, но я не знаю, будет ли дополнительное время или серия пенальти. Нам ничего не гарантировано. Впереди еще длинный путь.

Мы очень хотим выиграть этот полуфинал для болельщиков. Они невероятные и заслуживают радости. Но мы должны сыграть безошибочно, чтобы выйти в финал. Я не думаю о прошлом. Не вспоминаю мои прошлые финалы. Я думаю только о настоящем», - сказал Моуриньо.

Матч «Байер» – «Рома» состоится в четверг, 18 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась минимальной победой римлян со счетом 1:0.

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Жозе Моуриньо Лига Европы Рома Рим Байер Байер - Рома
Источник УЕФА
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