Жозе МОУРИНЬО: «Впереди еще длинный путь»

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против немецкого «Байера».

«Трудно сказать, как сложится матч. Мы хотим выйти в финал, но я не знаю, будет ли дополнительное время или серия пенальти. Нам ничего не гарантировано. Впереди еще длинный путь.

Мы очень хотим выиграть этот полуфинал для болельщиков. Они невероятные и заслуживают радости. Но мы должны сыграть безошибочно, чтобы выйти в финал. Я не думаю о прошлом. Не вспоминаю мои прошлые финалы. Я думаю только о настоящем», - сказал Моуриньо.

Матч «Байер» – «Рома» состоится в четверг, 18 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась минимальной победой римлян со счетом 1:0.