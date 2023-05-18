Джек ГРИЛИШ: «Переживать этот момент очень приятно»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш дал оценку домашнему полуфиналу Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (4:0).

«Просто невероятно. Переживать этот момент очень приятно. Я ждал этого после первого матча, и вот неделю спустя я стою здесь, и это 4:0. Не каждая команда сможет обыграть «Реал» с таким счетом. Мы просто неудержимы, когда играем все на команду. Особенно здесь, на своем поле.

Мы стараемся играть первым номером в каждом матче. У нас гениальный тренер. Уверен, что он подскажет нам, где мы можем уколоть «Интер». Это будет трудный матч. У них опытная команда. До финала плохие команды не доходят. У них хорошая команда, и надо отдать им должное», – заявил Грилиш.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Интером» 10 июня в Стамбуле.