Лука МОДРИЧ – об будущем Анчелотти: «Не нужно драматизировать»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказал мнение о перспективах в коллективе итальянца Карло Анчелотти, которого слухи то выгоняют из стана «сливочных», то отправляют на тренерский мостик в сборной Бразилии.

«Тренер заслуживает остаться, в этом я не сомневаюсь. После возвращения в «Реал» он выиграл все турниры. Прошлый сезон был потрясающим. В этом сезоне до ЧМ-2022 мы очень хорошо шли в Ла Лиге, но потом начались нежеланные и неожиданные поражения.

Таков футбол. Но я думаю, что в Кубке Испании и Лиге чемпионов мы выступали очень хорошо до сегодняшнего дня. Вот почему я не сомневаюсь в том, что тренер должен остаться. Он заслужил это проделанной работой и своими достижениями, тем, что он дает этой команде благодаря своему опыту. Не нужно драматизировать сегодняшнее поражение», – заявил Модрич после поражения 0:4 от «Манчестер Сити» в ответном полуфинале Лиги чемпионов.