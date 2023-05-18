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  4. Лука МОДРИЧ – об будущем Анчелотти: «Не нужно драматизировать»
Испания
18 мая 2023, 04:22 |
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Лука МОДРИЧ – об будущем Анчелотти: «Не нужно драматизировать»

Хорват – об итальянском специалисте

18 мая 2023, 04:22 |
750
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Лука МОДРИЧ – об будущем Анчелотти: «Не нужно драматизировать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти (справа)

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказал мнение о перспективах в коллективе итальянца Карло Анчелотти, которого слухи то выгоняют из стана «сливочных», то отправляют на тренерский мостик в сборной Бразилии.

«Тренер заслуживает остаться, в этом я не сомневаюсь. После возвращения в «Реал» он выиграл все турниры. Прошлый сезон был потрясающим. В этом сезоне до ЧМ-2022 мы очень хорошо шли в Ла Лиге, но потом начались нежеланные и неожиданные поражения.

Таков футбол. Но я думаю, что в Кубке Испании и Лиге чемпионов мы выступали очень хорошо до сегодняшнего дня. Вот почему я не сомневаюсь в том, что тренер должен остаться. Он заслужил это проделанной работой и своими достижениями, тем, что он дает этой команде благодаря своему опыту. Не нужно драматизировать сегодняшнее поражение», – заявил Модрич после поражения 0:4 от «Манчестер Сити» в ответном полуфинале Лиги чемпионов.

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Лука Модрич Карло Анчелотти Реал Мадрид
Источник УЕФА
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