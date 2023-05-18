В четверг, 18 мая, в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится ответный поединок полуфинала Лиги Европы, в котором местная «Севилья» сыграет с туринским «Ювентусом». Первая игра команд в Италии завершилась вничью 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Клубы на сегодня провели между собой шесть матчей. На счету «Севильи» одна победа, в активе у «Юве» три выигрыша, два матча завершились вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию встречи «Севилья» – «Ювентус».