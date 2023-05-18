Севилья – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 18 мая в 22:00 по Киеву
В четверг, 18 мая, в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится ответный поединок полуфинала Лиги Европы, в котором местная «Севилья» сыграет с туринским «Ювентусом». Первая игра команд в Италии завершилась вничью 1:1.
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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Клубы на сегодня провели между собой шесть матчей. На счету «Севильи» одна победа, в активе у «Юве» три выигрыша, два матча завершились вничью.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию встречи «Севилья» – «Ювентус».
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