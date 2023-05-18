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Севилья
18.05.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 1:1 - : -
Ювентус
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Лига Европы
18 мая 2023, 04:01 |
25
0

Севилья – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 18 мая в 22:00 по Киеву

18 мая 2023, 04:01 |
25
0
Севилья – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 18 мая, в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится ответный поединок полуфинала Лиги Европы, в котором местная «Севилья» сыграет с туринским «Ювентусом». Первая игра команд в Италии завершилась вничью 1:1.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Клубы на сегодня провели между собой шесть матчей. На счету «Севильи» одна победа, в активе у «Юве» три выигрыша, два матча завершились вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию встречи «Севилья» – «Ювентус».

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Источник Sport.ua
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