WTA18 мая 2023, 03:40 | Обновлено 18 мая 2023, 03:45
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С Калининой. Известны обе пары 1/2 финала женской сетки Мастерса в Риме
Украинка поборется за место в финале
18 мая 2023, 03:40 | Обновлено 18 мая 2023, 03:45
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Определены все участницы полуфинальной стадии турнира WTA 1000, проходящего в Риме.
Последней, напомним, в 1/2 финала вышла Елена Рыбакина из Казахстана, которая прошла четвертьфинал на отказе от борьбы польской теннисистки Иги Свентек.
WTA 1000 Рим. Женщины. Полуфиналы
Вероника Кудерметова (Россия) – Ангелина Калинина (Украина)
Елена Рыбакина (Казахстан) – Елена Остапенко (Латвия)
Обе полуфинальные встречи, в одной из которых сыграет украинка Ангелина Калинина, запланированы на пятницу, 19 мая.
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