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  4. С Калининой. Известны обе пары 1/2 финала женской сетки Мастерса в Риме
WTA
18 мая 2023, 03:40 | Обновлено 18 мая 2023, 03:45
255
0

С Калининой. Известны обе пары 1/2 финала женской сетки Мастерса в Риме

Украинка поборется за место в финале

18 мая 2023, 03:40 | Обновлено 18 мая 2023, 03:45
255
0
С Калининой. Известны обе пары 1/2 финала женской сетки Мастерса в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Определены все участницы полуфинальной стадии турнира WTA 1000, проходящего в Риме.

Последней, напомним, в 1/2 финала вышла Елена Рыбакина из Казахстана, которая прошла четвертьфинал на отказе от борьбы польской теннисистки Иги Свентек.

WTA 1000 Рим. Женщины. Полуфиналы

Вероника Кудерметова (Россия) – Ангелина Калинина (Украина)

Елена Рыбакина (Казахстан) – Елена Остапенко (Латвия)

Обе полуфинальные встречи, в одной из которых сыграет украинка Ангелина Калинина, запланированы на пятницу, 19 мая.

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Ига Свентек – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Рим Ангелина Калинина Елена Рыбакина Алена Остапенко
Источник Sport.ua
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