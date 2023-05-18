С Калининой. Известны обе пары 1/2 финала женской сетки Мастерса в Риме

Определены все участницы полуфинальной стадии турнира WTA 1000, проходящего в Риме.

Последней, напомним, в 1/2 финала вышла Елена Рыбакина из Казахстана, которая прошла четвертьфинал на отказе от борьбы польской теннисистки Иги Свентек.

WTA 1000 Рим. Женщины. Полуфиналы

Вероника Кудерметова (Россия) – Ангелина Калинина (Украина)

Елена Рыбакина (Казахстан) – Елена Остапенко (Латвия)

Обе полуфинальные встречи, в одной из которых сыграет украинка Ангелина Калинина, запланированы на пятницу, 19 мая.