Гвардиола превзошел в ЛЧ достижения Фергюсона и Анчелотти

Победа «Манчестер Сити» над мадридским «Реалом» на своем поле со счетом 4:0 в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов позволила главному тренеру «горожан» Пепу Гвардиоле отпраздновать юбилей.

Он одержал 100-ю победу в тренерской карьере в чемпионском евротурнире.

Испанец стал лишь третьим тренером, кому покорилась данная высота. Опережают Гвардиолу Карло Анчелотти (107 побед в ЛЧ) и Алекс Фергюсон (102).

Впрочем, Пепу Гвардиоле, чтобы добраться до отметки в 100 побед в турнире, понадобилось меньше игр – 160. Анчелотти добился такого показателя за 180 игр, а Фергюсон – за 184.