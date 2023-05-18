Гвардиола превзошел в ЛЧ достижения Фергюсона и Анчелотти
Наставник «Ман Сити» отметил юбилей
Победа «Манчестер Сити» над мадридским «Реалом» на своем поле со счетом 4:0 в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов позволила главному тренеру «горожан» Пепу Гвардиоле отпраздновать юбилей.
Он одержал 100-ю победу в тренерской карьере в чемпионском евротурнире.
Испанец стал лишь третьим тренером, кому покорилась данная высота. Опережают Гвардиолу Карло Анчелотти (107 побед в ЛЧ) и Алекс Фергюсон (102).
Впрочем, Пепу Гвардиоле, чтобы добраться до отметки в 100 побед в турнире, понадобилось меньше игр – 160. Анчелотти добился такого показателя за 180 игр, а Фергюсон – за 184.
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