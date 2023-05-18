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Лига чемпионов
18 мая 2023, 03:19 | Обновлено 18 мая 2023, 03:22
144
0

Гвардиола превзошел в ЛЧ достижения Фергюсона и Анчелотти

Наставник «Ман Сити» отметил юбилей

18 мая 2023, 03:19 | Обновлено 18 мая 2023, 03:22
144
0
Гвардиола превзошел в ЛЧ достижения Фергюсона и Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Победа «Манчестер Сити» над мадридским «Реалом» на своем поле со счетом 4:0 в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов позволила главному тренеру «горожан» Пепу Гвардиоле отпраздновать юбилей.

Он одержал 100-ю победу в тренерской карьере в чемпионском евротурнире.

Испанец стал лишь третьим тренером, кому покорилась данная высота. Опережают Гвардиолу Карло Анчелотти (107 побед в ЛЧ) и Алекс Фергюсон (102).

Впрочем, Пепу Гвардиоле, чтобы добраться до отметки в 100 побед в турнире, понадобилось меньше игр – 160. Анчелотти добился такого показателя за 180 игр, а Фергюсон – за 184.

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Лига чемпионов Пеп Гвардиола Карло Анчелотти Алекс Фергюсон
Источник Gracenote Live
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