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Лига чемпионов
18 мая 2023, 02:58 | Обновлено 18 мая 2023, 03:03
69
0

ВИДЕО. Названы лучшие сейвы второй встречи Ман Сити и Реала

Эдерсон и Тибо Куртуа старались, как могли

18 мая 2023, 02:58 | Обновлено 18 мая 2023, 03:03
69
0
ВИДЕО. Названы лучшие сейвы второй встречи Ман Сити и Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон и ТИбо Куртуа (справа)

Европейский футбольный союз презентовал подборку лучших сейвов в исполнении голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона и вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа в ответном полуфинале Лиги чемпионов.

Как известно, матч, который команды провели в Манчестере, завершился крупной победой «Сити» – 4:0.

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Лига чемпионов Эдерсон Тибо Куртуа Манчестер Сити Манчестер Сити - Реал Реал Мадрид видео
Источник УЕФА
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