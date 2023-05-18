ВИДЕО. Названы лучшие сейвы второй встречи Ман Сити и Реала

Европейский футбольный союз презентовал подборку лучших сейвов в исполнении голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона и вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа в ответном полуфинале Лиги чемпионов.

Как известно, матч, который команды провели в Манчестере, завершился крупной победой «Сити» – 4:0.