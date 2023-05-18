Лига чемпионов18 мая 2023, 02:58 | Обновлено 18 мая 2023, 03:03
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ВИДЕО. Названы лучшие сейвы второй встречи Ман Сити и Реала
Эдерсон и Тибо Куртуа старались, как могли
18 мая 2023, 02:58 | Обновлено 18 мая 2023, 03:03
69
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Европейский футбольный союз презентовал подборку лучших сейвов в исполнении голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона и вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа в ответном полуфинале Лиги чемпионов.
Как известно, матч, который команды провели в Манчестере, завершился крупной победой «Сити» – 4:0.
Sensational semi-final saves 🤤— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 17, 2023
Best stop here❓ #UCLsaves || @TurkishAirlines pic.twitter.com/exSzuv1JYo
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