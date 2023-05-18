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  4. Побоялись поставить Лунина. Куртуа играл в Манчестере с травмой
Лига чемпионов
18 мая 2023, 02:38 |
257
0

Побоялись поставить Лунина. Куртуа играл в Манчестере с травмой

Голкипер мадридского «Реала» не был здоров

18 мая 2023, 02:38 |
257
0
Побоялись поставить Лунина. Куртуа играл в Манчестере с травмой
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

В среду, 17 мая, в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» мадридский «Реал» потерпел крупное поражение – 0:4.

Эта неудача в совокупности с домашней ничьей 1:1 закрыла перед «сливочными» дорогу в финал турнира.

Сообщается, что ворота «Реала» в матче с «Сити» на «Этихаде» защищал Тибо Куртуа, имевший проблемы со здоровьем. Бельгиец в минувший уик-энд принял участие в матче Ла Лиги против «Хетафе» и травмировал в нем мышцы трицепса. Источник утверждает, что Куртуа испытывал дискомфорт всю игру с «Манчестер Сити», но оставался на последнем рубеже команды.

Тем временем, в запасе «Реала» всю игру провел украинский голкипер Андрей Лунин.

После поражения от «Манчестер Сити» и вылета из Лиги чемпионов ожидается, что Тибо Куртуа основательно переберется в лазарет, чтобы полноценно восстановиться. Это означает, что в концовке сезона за «Реал» будет играть Лунин.

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Источник AS
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