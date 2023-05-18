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Лига чемпионов
18 мая 2023, 01:56 |
59
0

Манчестер Сити улучшил домашнюю беспроигрышную серию в ЛЧ

«Горожане» на «Этихаде» вновь оказались безупречны

18 мая 2023, 01:56 |
59
0
Манчестер Сити улучшил домашнюю беспроигрышную серию в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответной домашней игре полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» добился крупной победы над «Реалом» – 4:0.

Тем самым, «горожане» продлили беспроигрышную домашнюю серию матчей в чемпионском евротурнире до 26-ти поединков. Они в последний раз уступали на своем поле в Лиге чемпионов 19 сентября 2018 года, когда проиграли в группе «Лиону» (1:2).

Напомним, «Манчестер Сити», разгромив на «Этихаде» мадридский «Реал», вышел в финале Лиги чемпионов, где 10 июня сыграет в Стамбуле с миланским «Интером».

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Источник Sport.ua
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