Карло АНЧЕЛОТТИ: «Больно так проигрывать»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал оценку ответному полуфиналу Лиги чемпионов, признав игровой перевес «Манчестер Сити» над его подопечными (4:0).

«Соперник играл лучше и заслужил победу. В начале игры он оказывал на нас серьезное давление, и это сработало. Нам было сложно начинать атаки, а ему удалось повести в счете. После этого вернуться в игру нам было тяжело. Мы пытались во втором тайме, но не вышло.

Сейчас нет смысла давать игре оценку. Больно так проигрывать, очень больно, но такое случается. Вы выходите в полуфинал Лиги чемпионов, встречаетесь с сильным соперником, уступаете ему по игре и остаетесь без финала. Ничего страшного, надо усвоить урок и выступить лучше в следующем розыгрыше.

Я поздравил Гвардиолу после матча, потому что его команда была лучше. В прошлом году нам удалось ее обыграть, в этом – ее очередь. Так устроен футбол: порой ты проигрываешь», – заявил Анчелотти.