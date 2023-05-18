Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Больно так проигрывать»
Лига чемпионов
18 мая 2023, 01:14 |
436
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Больно так проигрывать»

Итальянец – о фиаско «Реала» в матче с «Ман Сити»

18 мая 2023, 01:14 |
436
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Больно так проигрывать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал оценку ответному полуфиналу Лиги чемпионов, признав игровой перевес «Манчестер Сити» над его подопечными (4:0).

«Соперник играл лучше и заслужил победу. В начале игры он оказывал на нас серьезное давление, и это сработало. Нам было сложно начинать атаки, а ему удалось повести в счете. После этого вернуться в игру нам было тяжело. Мы пытались во втором тайме, но не вышло.

Сейчас нет смысла давать игре оценку. Больно так проигрывать, очень больно, но такое случается. Вы выходите в полуфинал Лиги чемпионов, встречаетесь с сильным соперником, уступаете ему по игре и остаетесь без финала. Ничего страшного, надо усвоить урок и выступить лучше в следующем розыгрыше.

Я поздравил Гвардиолу после матча, потому что его команда была лучше. В прошлом году нам удалось ее обыграть, в этом – ее очередь. Так устроен футбол: порой ты проигрываешь», – заявил Анчелотти.

По теме:
Пеп ГВАРДИОЛА: «Я не чувствовал никакого напряжения или беспокойства»
Манчестер Сити улучшил домашнюю беспроигрышную серию в ЛЧ
Ман Сити и Интер проведут в финале ЛЧ историческую встречу
Карло Анчелотти Лига чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити Манчестер Сити - Реал
Источник AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ангелина КАЛИНИНА: «Это был самый длинный матч в моей карьере»
Теннис | 17 мая 2023, 05:30 4
Ангелина КАЛИНИНА: «Это был самый длинный матч в моей карьере»
Ангелина КАЛИНИНА: «Это был самый длинный матч в моей карьере»

В напряженном четвертьфинале украинка выиграла у 15-й ракетки мира

УЕФА по ошибке досрочно проанонсировал финал между Реалом и Интером
Футбол | 17 мая 2023, 21:20 15
УЕФА по ошибке досрочно проанонсировал финал между Реалом и Интером
УЕФА по ошибке досрочно проанонсировал финал между Реалом и Интером

Сообщение в официальном аккаунте УЕФА быстро удалили

Мудрик может продолжить карьеру в Испании, но для этого есть ряд условий
Футбол | 17.05.2023, 10:07
Мудрик может продолжить карьеру в Испании, но для этого есть ряд условий
Мудрик может продолжить карьеру в Испании, но для этого есть ряд условий
Плей-офф Чемпионшипа. Определены команды, которые сыграют за путевку в АПЛ
Футбол | 18.05.2023, 00:23
Плей-офф Чемпионшипа. Определены команды, которые сыграют за путевку в АПЛ
Плей-офф Чемпионшипа. Определены команды, которые сыграют за путевку в АПЛ
Если бы я знал... Ракицкий прокомментировал выступления в чемпионате россии
Футбол | 17.05.2023, 17:59
Если бы я знал... Ракицкий прокомментировал выступления в чемпионате россии
Если бы я знал... Ракицкий прокомментировал выступления в чемпионате россии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто фаворит? Известны все финалисты Востока и Запада плей-офф НХЛ
Кто фаворит? Известны все финалисты Востока и Запада плей-офф НХЛ
16.05.2023, 09:28
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
17.05.2023, 09:48 4
Хоккей
Эвертон Миколенко готовится к беспрецедентному шагу
Эвертон Миколенко готовится к беспрецедентному шагу
16.05.2023, 12:15
Футбол
«Это интересно». Уайлдер готов выйти на бой с Усиком вместо Дюбуа
«Это интересно». Уайлдер готов выйти на бой с Усиком вместо Дюбуа
17.05.2023, 09:27 4
Бокс
Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где ныне чемпионы-лондонцы?
Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где ныне чемпионы-лондонцы?
16.05.2023, 18:25 4
Футбол
ФОТО. На стиле в очках. Мудрик опубликовал селфи с одной из улиц Лондона
ФОТО. На стиле в очках. Мудрик опубликовал селфи с одной из улиц Лондона
16.05.2023, 04:34 6
Футбол
Челси хочет летом найти новую команду для Мудрика – СМИ
Челси хочет летом найти новую команду для Мудрика – СМИ
17.05.2023, 09:08 44
Футбол
Вместе с Калининой. Стали известны участницы 1/4 финала на турнире в Риме
Вместе с Калининой. Стали известны участницы 1/4 финала на турнире в Риме
16.05.2023, 19:59
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности