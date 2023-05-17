Аутсайдер Ла Лиги подал жалобу на Реал. У сливочных могут снять 3 очка

Испанский футбольный клуб «Хетафе», который находится на 18-м месте в Ла Лиге (зона вылета), подал жалобу на мадридский «Реал».

Дело в том, что в матче 34-го тура чемпионата Испании между этими клубами (1:0 в пользу «Реала») наставник «сливочных» Карло Анчелотти отменил замену игрока.

На 84-й минуте встречи итальянский специалист принял решение выпустить Альваро Одриосолу вместо Марко Асенсио. В момент, когда испанский вингер покидал поле, Эдуардо Камавинга получил удар по ноге, начал хромать и запросил замену. В итоге Одриосола вышел вместе француза с разрешение главного арбитра.

В «Хетафе» посчитали этот инцидент нарушением правил. Комитет начал разбирательство и предоставил королевскому клубу 3 дня на ответ.

В случае принятия жалобы от «Хетафе», «Реалу» засчитают техническое поражение и оштрафуют на 6-9 тысяч евро. Тогда «Хетафе» получит 3 пункта, что позволит команде занять 15-е место и оторваться от зоны вылета из Ла Лиги.