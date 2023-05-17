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  4. Аутсайдер Ла Лиги подал жалобу на Реал. У сливочных могут снять 3 очка
Испания
17 мая 2023, 20:28 |
1650
1

Аутсайдер Ла Лиги подал жалобу на Реал. У сливочных могут снять 3 очка

«Хетафе» всеми силами пытается избежать вылета из элиты Испании

17 мая 2023, 20:28 |
1650
1
Аутсайдер Ла Лиги подал жалобу на Реал. У сливочных могут снять 3 очка
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Альваро Одриосола

Испанский футбольный клуб «Хетафе», который находится на 18-м месте в Ла Лиге (зона вылета), подал жалобу на мадридский «Реал».

Дело в том, что в матче 34-го тура чемпионата Испании между этими клубами (1:0 в пользу «Реала») наставник «сливочных» Карло Анчелотти отменил замену игрока.

На 84-й минуте встречи итальянский специалист принял решение выпустить Альваро Одриосолу вместо Марко Асенсио. В момент, когда испанский вингер покидал поле, Эдуардо Камавинга получил удар по ноге, начал хромать и запросил замену. В итоге Одриосола вышел вместе француза с разрешение главного арбитра.

В «Хетафе» посчитали этот инцидент нарушением правил. Комитет начал разбирательство и предоставил королевскому клубу 3 дня на ответ.

В случае принятия жалобы от «Хетафе», «Реалу» засчитают техническое поражение и оштрафуют на 6-9 тысяч евро. Тогда «Хетафе» получит 3 пункта, что позволит команде занять 15-е место и оторваться от зоны вылета из Ла Лиги.

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Эдуардо Камавинга Альваро Одриосола Марко Асенсио Карло Анчелотти Реал Мадрид Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига штрафы техническое поражение Реал - Хетафе
Источник AS
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Gargantua
фу такими быть
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