Новак ДЖОКОВИЧ: «Новое поколение уже здесь»
Лидер мирового рейтинга – о новых именах в теннисе
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович после поражения в 1/4 финала Мастерса в Риме поделился мыслями об успехах нового поколения теннисистов.
«Очевидно, что новое поколение уже здесь. Я имею в виду, что Алькарас – №1 в мире с понедельника. Нет сомнений, что он играет в потрясающий теннис. Я думаю, что это также хорошо для нашего спорта, что у нас появляются новые лица, новые ребята. Это нормально.
Мы говорим об этом уже много лет, что мы можем ожидать, что это придет, что наступит момент, когда произойдет смена поколений. Лично я все еще пытаюсь держаться вместе со всеми. Конечно, я очень доволен своей карьерой до сих пор. У меня все еще есть желание продолжать», – сказал Джокович.
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