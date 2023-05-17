Новак ДЖОКОВИЧ: «Новое поколение уже здесь»

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович после поражения в 1/4 финала Мастерса в Риме поделился мыслями об успехах нового поколения теннисистов.

«Очевидно, что новое поколение уже здесь. Я имею в виду, что Алькарас – №1 в мире с понедельника. Нет сомнений, что он играет в потрясающий теннис. Я думаю, что это также хорошо для нашего спорта, что у нас появляются новые лица, новые ребята. Это нормально.

Мы говорим об этом уже много лет, что мы можем ожидать, что это придет, что наступит момент, когда произойдет смена поколений. Лично я все еще пытаюсь держаться вместе со всеми. Конечно, я очень доволен своей карьерой до сих пор. У меня все еще есть желание продолжать», – сказал Джокович.