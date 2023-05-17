ATP17 мая 2023, 18:23 | Обновлено 17 мая 2023, 18:54
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Финал турнира в Риме станет историческим за последние 19 лет
Игра состоится без завсегдатаев
17 мая 2023, 18:23 | Обновлено 17 мая 2023, 18:54
757
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В финале турнира АТР 1000, который близится к завершению в Риме (Италия), впервые с 2004 года не будет ни Новака Джоковича, ни Рафаэля Надаль.
Надаль пропускает турнир, а Джокович в четвертьфинале проиграл Хольгеру Руне.
С 2004 года титул в Риме 10 раз брал Рафаэль Надаль, шесть раз – Джокович. Также по одному разу побеждали Энди Маррей и Александр Зверев (Новака в финале).
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