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ATP
17 мая 2023, 18:23 | Обновлено 17 мая 2023, 18:54
757
0

Финал турнира в Риме станет историческим за последние 19 лет

Игра состоится без завсегдатаев

17 мая 2023, 18:23 | Обновлено 17 мая 2023, 18:54
757
0
Финал турнира в Риме станет историческим за последние 19 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

В финале турнира АТР 1000, который близится к завершению в Риме (Италия), впервые с 2004 года не будет ни Новака Джоковича, ни Рафаэля Надаль.

Надаль пропускает турнир, а Джокович в четвертьфинале проиграл Хольгеру Руне.

С 2004 года титул в Риме 10 раз брал Рафаэль Надаль, шесть раз – Джокович. Также по одному разу побеждали Энди Маррей и Александр Зверев (Новака в финале).

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ATP Рим Новак Джокович Рафаэль Надаль Александр Зверев Энди Маррей
Источник Sport.ua
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