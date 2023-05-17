Финал турнира в Риме станет историческим за последние 19 лет

В финале турнира АТР 1000, который близится к завершению в Риме (Италия), впервые с 2004 года не будет ни Новака Джоковича, ни Рафаэля Надаль.

Надаль пропускает турнир, а Джокович в четвертьфинале проиграл Хольгеру Руне.

С 2004 года титул в Риме 10 раз брал Рафаэль Надаль, шесть раз – Джокович. Также по одному разу побеждали Энди Маррей и Александр Зверев (Новака в финале).