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  4. Хольгер РУНЕ: «Я очень горжусь собой»
ATP
17 мая 2023, 18:03 | Обновлено 17 мая 2023, 18:13
206
0

Хольгер РУНЕ: «Я очень горжусь собой»

Датчанин – о победе над Новаком Джоковичем

17 мая 2023, 18:03 | Обновлено 17 мая 2023, 18:13
206
0
Хольгер РУНЕ: «Я очень горжусь собой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

Датский теннисист Хольгер Руне поделился эмоциями от выигрыша у Новака Джоковича, возглавляющего мировой рейтинг, в четвертьфинале Мастерса в Риме.

«Это действительно большая победа для меня. Я сделал это и в прошлом году в Париже, но каждый матч против Новака — это огромный вызов для меня. Он один из величайших игроков. Я знал, что должен быть на высоте, я говорил об этом вчера, и я был на высоте сегодня. Я очень горжусь собой и наслаждался каждым моментом.

Конечно, я остаюсь скромным. Мне еще многого предстоит достичь. Я думаю, что всегда нужно быть скромным. Я такой и есть, я надеюсь на это и надеюсь, что люди видят меня таким. Я большой боец на корте и оставляю все силы, когда играю свои матчи. Новак меня очень вдохновляет, и я желаю ему всего наилучшего», – заявил Руне.

20-летнего Руне в полуфинале турнира в Риме ждет встреча с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) – Франсиско Черундоло (Аргентина).

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Хольгер Руне ATP Рим
Источник ATP Tour
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