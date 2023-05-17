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  4. Клопп обратился к руководству Ливерпуля с просьбой об одном трансфере
Англия
17 мая 2023, 17:00 | Обновлено 17 мая 2023, 17:09
2037
2

Клопп обратился к руководству Ливерпуля с просьбой об одном трансфере

Немецкий специалист намерен усилить состав команды

17 мая 2023, 17:00 | Обновлено 17 мая 2023, 17:09
2037
2
Клопп обратился к руководству Ливерпуля с просьбой об одном трансфере
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намерен добиться перехода в стан своей команды полузащитника миланского «Интера» Николо Бареллы.

Сообщается, будто Клопп уже обратился к руководству клуба с просьбой о проведении трансфера 26-летнего уроженца Кальяри.

«Ливерпуль» якобы оценивает Николо Бареллу в 80 млн евро. Данная сумма должна полностью удовлетворить финансовые запросы «Интера» относительно полузащитника.

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Юрген Клопп Николо Барелла Ливерпуль трансферы
Источник Caughtoffside
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Комментарии 2
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luceorius
 Юра знає толк в гравцях. Але ж той маленький Микілка може коштувати понад 100 млн.
залежно від того, як зіграє у фіналі ЛЧ.  
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Alex Danchenko
А чого не Мішу?👀
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