Клопп обратился к руководству Ливерпуля с просьбой об одном трансфере

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намерен добиться перехода в стан своей команды полузащитника миланского «Интера» Николо Бареллы.

Сообщается, будто Клопп уже обратился к руководству клуба с просьбой о проведении трансфера 26-летнего уроженца Кальяри.

«Ливерпуль» якобы оценивает Николо Бареллу в 80 млн евро. Данная сумма должна полностью удовлетворить финансовые запросы «Интера» относительно полузащитника.