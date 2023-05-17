Англия17 мая 2023, 17:00 | Обновлено 17 мая 2023, 17:09
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Клопп обратился к руководству Ливерпуля с просьбой об одном трансфере
Немецкий специалист намерен усилить состав команды
17 мая 2023, 17:00 | Обновлено 17 мая 2023, 17:09
2037
2
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намерен добиться перехода в стан своей команды полузащитника миланского «Интера» Николо Бареллы.
Сообщается, будто Клопп уже обратился к руководству клуба с просьбой о проведении трансфера 26-летнего уроженца Кальяри.
«Ливерпуль» якобы оценивает Николо Бареллу в 80 млн евро. Данная сумма должна полностью удовлетворить финансовые запросы «Интера» относительно полузащитника.
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