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  4. Чарли АДАМ: «У Челси нет способа избавиться от Мудрика»
Англия
17 мая 2023, 17:12 |
1553
7

Чарли АДАМ: «У Челси нет способа избавиться от Мудрика»

Шотландский полузащитник – о перспективах Михаила Мудрика

17 мая 2023, 17:12 |
1553
7
Чарли АДАМ: «У Челси нет способа избавиться от Мудрика»
ФК Челси. Михаил Мудрик

Экс-полузащитник сборной Шотландии Чарли Адам считает, что «Челси» будет трудно избавиться от Михаила Мудрика:

«Это нелегко, когда у них контракты на шесть-семь лет. Это не просто то, чего желает владелец. Почеттино должен будет принять решение. Может, Мудрик ему не понравится. Он может прийти и сказать: «Не хочу его».

Вы заплатили за него сумму Х, у него семилетний контракт. Как нам от него избавиться? Нет способа. Он может оказаться в аренде на три года. Речь идет о том, чтобы оценить все: финансовый фейр-плей, баланс команды, молодых игроков».

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Чарли Адам Михаил Мудрик Челси Маурисио Почеттино
Источник The Chelsea Chronicle
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Мухин Максим
Он терпила, сам уйдет! 
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Alex196
Из всех исполняющих роли в этом кидалове начиная с срны Мудрик оказался в наилучшем положении .Чтоб он не делал даже если просто будет сидеть на лавке то 7 лет по контракту будет получать огромную зарплату .Вот повезло парню из села 
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+1
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Alex196
Цена мудрика была названа спонтанно видя что серьезные проблемы были у Челси.Челси дал хозяин 500 млн на покупки и брали Мудрика за 70.особо не вникая тем более пугали что уйдет в Арсенал.Цена завышена в несколько раз .Если сейчас ведут переговоры Мансити и ПСЖ о продаже Бернарду Силвы за 80.млн .Так разве можно сравнивать Силву и Мудрика ?.Мудрик это 10 млн да ещё и того много 
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