Чарли АДАМ: «У Челси нет способа избавиться от Мудрика»

Экс-полузащитник сборной Шотландии Чарли Адам считает, что «Челси» будет трудно избавиться от Михаила Мудрика:

«Это нелегко, когда у них контракты на шесть-семь лет. Это не просто то, чего желает владелец. Почеттино должен будет принять решение. Может, Мудрик ему не понравится. Он может прийти и сказать: «Не хочу его».

Вы заплатили за него сумму Х, у него семилетний контракт. Как нам от него избавиться? Нет способа. Он может оказаться в аренде на три года. Речь идет о том, чтобы оценить все: финансовый фейр-плей, баланс команды, молодых игроков».