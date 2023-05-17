Испания17 мая 2023, 16:31 |
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Азар отклонил предложения из МЛС и Саудовской Аравии
Бельгийца в «Реале» все устраивает
17 мая 2023, 16:31 |
206
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У вингера «Реала» Эдена Азар было предложение от клуба МЛС «Монреаля», но бельгиец его отклонил. Об этом сообщают испанские СМИ.
Азара все устраивает в «Реале». Также у него было предложение из Саудовской Аравии, но и оно было отклонено.
Контракт Азара с «Реалом» действует до лета 2024 года. Ранее сообщалось о том, что после истечения срока контракта Азар может завершить карьеру.
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За 5 років - 74 гри, 7 голів, при цьому йому лише 32. Звичайно його все влаштовує, коли в місяць отримує 1 000 000 євро.
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