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  4. Азар отклонил предложения из МЛС и Саудовской Аравии
Испания
17 мая 2023, 16:31 |
206
1

Азар отклонил предложения из МЛС и Саудовской Аравии

Бельгийца в «Реале» все устраивает

17 мая 2023, 16:31 |
206
1
Азар отклонил предложения из МЛС и Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

У вингера «Реала» Эдена Азар было предложение от клуба МЛС «Монреаля», но бельгиец его отклонил. Об этом сообщают испанские СМИ.

Азара все устраивает в «Реале». Также у него было предложение из Саудовской Аравии, но и оно было отклонено.

Контракт Азара с «Реалом» действует до лета 2024 года. Ранее сообщалось о том, что после истечения срока контракта Азар может завершить карьеру.

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Источник Marca
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justhateme
За 5 років - 74 гри, 7 голів, при цьому йому лише 32. Звичайно його все влаштовує, коли в місяць отримує 1 000 000 євро.
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