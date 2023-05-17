Азар отклонил предложения из МЛС и Саудовской Аравии

У вингера «Реала» Эдена Азар было предложение от клуба МЛС «Монреаля», но бельгиец его отклонил. Об этом сообщают испанские СМИ.

Азара все устраивает в «Реале». Также у него было предложение из Саудовской Аравии, но и оно было отклонено.

Контракт Азара с «Реалом» действует до лета 2024 года. Ранее сообщалось о том, что после истечения срока контракта Азар может завершить карьеру.