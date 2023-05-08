Испания08 мая 2023, 15:36 |
457
3
Азар может завершить карьеру через год
В 2024 году истекает контракт бельгийца с «Реалом»
08 мая 2023, 15:36 |
457
3
Звездный вингер «Реала» Эден Азар может завершить карьеру через год. Об этом сообщают испанские СМИ.
Контракт Азара с «Реалом» истекает летом 2024 года. И существует высокая вероятность того, что этот контракт станет последним в карьере 32-летнего бельгийца.
Азар выступает за «Реал» с летом 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол и 2 ассиста в 9 матчах за мадридский клуб во всех турнирах.
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Комментарии 3
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Пздц, я не пам'ятаю щоб хтось так свій талант похерив, просто жахливо уявити щоб, наприклад, Роналдо так болт поклав
Чому ні? Навіть не граючи він виграв все в клубному футболі.😉😂
Куда завершать...Я думаю,поиграет еще год два,где то в Серии А. Интер в самый раз
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