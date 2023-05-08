Звездный вингер «Реала» Эден Азар может завершить карьеру через год. Об этом сообщают испанские СМИ.

Контракт Азара с «Реалом» истекает летом 2024 года. И существует высокая вероятность того, что этот контракт станет последним в карьере 32-летнего бельгийца.

Азар выступает за «Реал» с летом 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол и 2 ассиста в 9 матчах за мадридский клуб во всех турнирах.