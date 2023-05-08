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Испания
08 мая 2023, 15:36 |
457
3

Азар может завершить карьеру через год

В 2024 году истекает контракт бельгийца с «Реалом»

08 мая 2023, 15:36 |
457
3
Азар может завершить карьеру через год
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Звездный вингер «Реала» Эден Азар может завершить карьеру через год. Об этом сообщают испанские СМИ.

Контракт Азара с «Реалом» истекает летом 2024 года. И существует высокая вероятность того, что этот контракт станет последним в карьере 32-летнего бельгийца.

Азар выступает за «Реал» с летом 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол и 2 ассиста в 9 матчах за мадридский клуб во всех турнирах.

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Эден Азар Реал Мадрид завершение карьеры
Источник Relevo
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Am
Пздц, я не пам'ятаю щоб хтось так свій талант похерив, просто жахливо уявити щоб, наприклад, Роналдо так болт поклав
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0
GloryUkraine
Чому ні? Навіть не граючи він виграв все в клубному футболі.😉😂
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0
BUROSTAVOK
Куда завершать...Я думаю,поиграет еще год два,где то в Серии А. Интер в самый раз
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0
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