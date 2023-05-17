Агент Нагельсманна: «Челси сейчас в мутной воде»
Фолькер Штурт считает решение тренера правильным
Агент Юлиана Нагельсманна Фолькер Штурт считает, что тренер принял правильное решение, отклонив предложение «Челси»:
«Не переходить в «Челси» – правильное решение со стороны Юлиана Нагельсманна. Сейчас этот клуб в мутной воде.
«Челси» потратил несколько сотен миллионов евро и породил ожидания, которые необходимо оправдать. Были и некоторые другие проблемы.
Юлиан был основным вариантом для «Челси». Такая у нас информация. И если он бы хотел возглавить команду, это бы произошло».
Недавно Нагельсманн также отклонил предложение «Тоттенхэма».
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