Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Агент Нагельсманна: «Челси сейчас в мутной воде»
Англия
17 мая 2023, 15:08 |
240
1

Агент Нагельсманна: «Челси сейчас в мутной воде»

Фолькер Штурт считает решение тренера правильным

17 мая 2023, 15:08 |
240
1
Агент Нагельсманна: «Челси сейчас в мутной воде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Агент Юлиана Нагельсманна Фолькер Штурт считает, что тренер принял правильное решение, отклонив предложение «Челси»:

«Не переходить в «Челси» – правильное решение со стороны Юлиана Нагельсманна. Сейчас этот клуб в мутной воде.

«Челси» потратил несколько сотен миллионов евро и породил ожидания, которые необходимо оправдать. Были и некоторые другие проблемы.

Юлиан был основным вариантом для «Челси». Такая у нас информация. И если он бы хотел возглавить команду, это бы произошло».

Недавно Нагельсманн также отклонил предложение «Тоттенхэма».

По теме:
Мудрик может продолжить карьеру в Испании, но для этого есть ряд условий
Челси хочет летом найти новую команду для Мудрика – СМИ
Челси готовит большие деньги для трансфера Неймара, названа сумма
Юлиан Нагельсманн Челси
Источник The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперкамбек в 4-часовой драме! Калинина обыграла 15-ю ракетку мира в Риме
Теннис | 17 мая 2023, 00:35 37
Суперкамбек в 4-часовой драме! Калинина обыграла 15-ю ракетку мира в Риме
Суперкамбек в 4-часовой драме! Калинина обыграла 15-ю ракетку мира в Риме

Ангелина выиграла у Беатрис Хаддад Майи в трех сетах

Ангелина КАЛИНИНА: «Это был самый длинный матч в моей карьере»
Теннис | 17 мая 2023, 05:30 3
Ангелина КАЛИНИНА: «Это был самый длинный матч в моей карьере»
Ангелина КАЛИНИНА: «Это был самый длинный матч в моей карьере»

В напряженном четвертьфинале украинка выиграла у 15-й ракетки мира

ВИДЕО. Шокировал соперников. Вратарь забил гол от собственных ворот на 90+2
Футбол | 16.05.2023, 20:50
ВИДЕО. Шокировал соперников. Вратарь забил гол от собственных ворот на 90+2
ВИДЕО. Шокировал соперников. Вратарь забил гол от собственных ворот на 90+2
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Бокс | 17.05.2023, 13:15
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
СЕЛЮК: «Туре не брали ни в Шахтер, ни в Динамо. Потом за ним была очередь»
Футбол | 17.05.2023, 14:37
СЕЛЮК: «Туре не брали ни в Шахтер, ни в Динамо. Потом за ним была очередь»
СЕЛЮК: «Туре не брали ни в Шахтер, ни в Динамо. Потом за ним была очередь»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
zzg77
А Нагельсманн где, в болоте??
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определены 11 из 32 команд, которые сыграют в группе Лиги чемпионов 2023/24
Определены 11 из 32 команд, которые сыграют в группе Лиги чемпионов 2023/24
16.05.2023, 06:05 8
Футбол
23-й гол в сезоне. Довбик идет к рекорду УПЛ, обошел Реброва и Шацких
23-й гол в сезоне. Довбик идет к рекорду УПЛ, обошел Реброва и Шацких
15.05.2023, 14:45 5
Футбол
Девин ХЕЙНИ: «Прикончу Ломаченко. Я бы избил его даже в Украине»
Девин ХЕЙНИ: «Прикончу Ломаченко. Я бы избил его даже в Украине»
15.05.2023, 11:22 34
Бокс
Отец Фьюри назвал единственный бой, о котором грезит Тайсон
Отец Фьюри назвал единственный бой, о котором грезит Тайсон
15.05.2023, 09:38 5
Бокс
Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ
Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ
15.05.2023, 19:32 6
Футбол
Калинина вышла в 1/4 финала в Риме, в третий раз обыграв Мэдисон Киз
Калинина вышла в 1/4 финала в Риме, в третий раз обыграв Мэдисон Киз
15.05.2023, 14:12 21
Теннис
ФОТО. Ракицкий посетил в больнице воина ВСУ и обеспечит ему лечение
ФОТО. Ракицкий посетил в больнице воина ВСУ и обеспечит ему лечение
15.05.2023, 18:34 29
Футбол
Он был чемпионом трех стран. Украинец со своим клубом вылетел из Суперлиги
Он был чемпионом трех стран. Украинец со своим клубом вылетел из Суперлиги
15.05.2023, 21:23 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности