Поль Погба: когда жизнь и карьера – борьба!

…Он покидал поле в слезах. Массимилиано Аллегри, Хуан Куадрадо, Анхель Ди Мария пытались найти слова поддержки для него, однако в эти минуты он был обижен на свою футбольную судьбу. В минувшее воскресенье впервые за чуть ли не 400 суток Поль Погба вышел на поле с первых минут, отыграл лишь полтайма, а потом, почувствовав боль, не смог продолжить игру. А за время, проведенное на поле, он запомнился тем, что первым из игроков «Ювентуса» попытался ударить по воротам «Кремонезе» после удачного технического действия (защитники удар заблокировали), заработал первым фол на себе и вообще выделялся в составе «Юве» (да и тифози поддерживали его изо всех сил). Но, увы… Надолго его не хватило, и, хотя колено он вроде бы не повредил (а это было бы наибольшим разочарованием, ведь долго его лечил), столкнулся с мышечной проблемой, и в этом сезоне на поле уже вряд ли выйдет.

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«Погба – сердце «Юве» – заголовок в печатной версии Tutto Sport многолетней давности, словно само красноречие! А как теперь? Действительно ли эпатажный (в предисловии к книге Мэтта и Тома Олдфилдов «Поль Погба. Футбольные герои» его назвали несколько иначе – «экстравагантным») француз является тем сердцем, без которого «Ювентусу» не стоит и надеяться на место в Лиге чемпионов в следующем сезоне?

Как там насчет первого матча полуфинала Лиги Европы против «Севильи»? Не кажется ли вам, что именно Поль Погба, выйдя на замену, изменил ход событий на поле, и матч, казавшийся безнадежным для «Синьоры», заиграл новыми – бело-черными – красками? А что такое сделал француз? Да «ничего особенного», как говорил Ваня Пасюк – герой украинского актера Александра Милютина – в культовом советском фильме. Сначала исполнил воистину цирковой номер, контролируя головой мяч в течение длительного времени (это даже жонглированием не назовешь – фокус, да и только!), после выдал эффектный острый пас пяткой, в дальнейшем подискутировал с арбитром – спокойно, однако твердо, вывел на отличную ударную позицию партнера и венец – голевой пас, благодаря которому, в конце концов, туринцы и спаслись от домашнего поражения. Как выразился мой сосед: «До выхода Погба хотелось мне уснуть, а вот после выхода француза я не только досмотрел поединок до конца, но и не мог заснуть в течение длительного времени». А я заметил, что Погба образца весны 2023 г. – это не дерзкий эгоистичный юнец 10-летней давности. У него появилась важная черта – понимание, что свои индивидуальные скиллы следует согласовывать с интересами команды. Юный Погба поражал своими грезами бывалых английских газетчиков: мол, мечтаю о «Золотом мяче». И чопорные, футбольно озабоченные британцы недоумевали: как это так, тот парень грезит не о командных победах в премьер-лиге или в Лиге чемпионов, а сугубо об индивидуальной награде! Вот те на! Но сейчас, судя, по крайней мере, по его игре и поведению на поле, вектор в сторону командности наметился у Поля четко.

Обратил внимание, что Массимилиано Аллегри дозированно подпускал Поля к основе, давая ему все больше игрового времени. И, следует сказать, что такое решение себя оправдывало: ежематчно чемпион мира-2018 добавлял. В матче против «Ромы» почти 91% его передач были точными. В поединках против «Аталанты» и «Лечче» whoscorred.com оценила его старания в 6,9 балла, а против «Севильи» – в 6,7. Наверное, вскоре и «семерки» пошли бы. Но, увы, травма в матче против «Кремонезе» остановила прогресс Поля в этом сезоне. И… Что сказать, троеточие здесь будет красноречивым…

Один из изысканных комплиментов (в котором, наверное, только доля, собственно, самого комплимента) юному Полю: «Он на треть Патрик Виейра, на треть Зинедин Зидан, на треть – Роналдинью». Забавно сказано, но правдиво ли? Известный британский исследователь футбольных тактик Джонатан Уилсон в своей колонке в The Guardian анализирует причины того, что Погба якобы не заиграл в МЮ. В частности, речь идет о том, что француз является игроком «вне времени, полузащитником «бокс-ту-бокс» в эпоху, которая это уже переросла». Его проблема – получение мяча спиной к воротам, нехватка тактической дисциплины, некоторое безразличие на «Олд Траффорд», да и вообще расточительность творческого дарования, которое имело место в МЮ. Считаю несколько строгой оценку признанного специалиста. Погба, по-моему, не человек вне эпохи, вместе с тем, он постепенно приходил к мысли о том, как обратить свои добродетели (и в частности исключительно эффективную игру в отборе благодаря длинным ногам, за что француз получил прозвище «Осьминог Поль») на пользу команде. Но полноценное понимание этого, наконец, пришло к нему уже в 30-летнем возрасте. Примечательно, что в свое время, размышляя над тем, не стоит ли уйти из МЮ в «Юве», Погба говорил так: «Клуб стал для меня вторым домом. Однако я устал быть игроком с потенциалом. Я не звезда будущего, я – звезда настоящего!» И его агент Мино Райола заговорил о «Ювентусе», где, в конце концов, звезда Поля засияла в режиме реального времени.

Рафаэла Пимента – наследница империи Мино Райолы (этот нидерландец итальянского происхождения, суперагент мирового футбола ушел из жизни год назад в 54-летнем возрасте от рака легких) и, как ее называют, самая влиятельная женщина в мировом футболе. Когда ее характеризуют как агента, то постоянно подчеркивают: «Ее клиенты – Холланд и Погба». Ну, норвежец сейчас является едва ли не самой популярной фигурой в мировом футболе и очевидным претендентом на «Золотой мяч». А вот Погба теперь явно не на пике своих возможностей. Это когда-то его стоимость составляла 100 млн евро, а ныне www.transfermarkt.de оценивает француза лишь в 20 млн. И у той же Рафаэлы есть немало игроков, рыночная стоимость которых намного превышает цену Поля (например, голландец Маттейс де Лигт или итальянец Марко Верратти), однако, видите, как: чтобы подчеркнуть значимость агента, фамилию Погба до сих пор называют. Это ли не характеристика футбольной звезды! Сам Погба, кстати, с огромным уважением относится к Рафаэле, не гнушаясь консультироваться с ней не только по контрактным, юридическим, но и по сугубо житейским вопросам, прививая и своим детям уважение к этой рассудительной, юридически грамотной даме. «Он мне, как племянник, вернее, как сын. Нередко горячо спорим, ссоримся, однако в дальнейшем миримся. Поль – золотой мальчик!» – подчеркивает последовательница Райолы. Итальянские медийщики акцентируют внимание на том, что именно Пимента сыграла «интегральную роль в возвращении Поля в Турин прошлым летом». Ну и Рафаэла отмечает, что «Погба радовался возвращению к «Юве», как ребенок, ведь сбылась его мечта».

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Но все ли футбольные мечты Поля уже стали реальностью? Погбамания, или, по определению не лезущих за словом в карман британских медийщиков, «Погбум» остался в прошлом? С ярмарки уже идет француз или задержится еще поярмарковать? По-моему, многое зависит от того, какой будет судьба «Юве» в следующем сезоне. Здесь базовыми являются три вопроса: 1) выйдут ли туринцы в Лигу чемпионов; 2) не подвергнутся ли они очковым наказаниям на следующий сезон в серии А; 3) останется ли Аллегри на своей должности. С первыми двумя пунктами вроде бы все понятно. Касательство к ним француза гвинейского происхождения? По-моему, Поль является редким типом игроков, которые являются «туклабменами». «Ванкламбменов», несмотря на всю модерную коммерциализированность футбола, среди игроков достаточно высокого уровня немало и до сих пор. Пилигримов, которые чуть ли не два года (да даже чаще!) меняют грандов, словно перчатки, и подавно. А вот игроков двух клубов, важнейших в их жизни, мало. Среди топ-звезд недавнего прошлого таковым я бы назвал Андрея Шевченко, в игровой карьере которого два главных клуба: киевское «Динамо» и «Милан». «Челси» все же по большому счету не его команда, доказано лондонским периодом карьеры Андрея. Хотя в своей книге «Благородная сила: моя жизнь, мой футбол» Андрей и пишет, что, мол, «любил (и люблю) «Челси», это скорее признак воспитанности украинской футбольной звезды, чем яркие воспоминания о собственной игре на «Стэмфорд Бридж». Из глубины футбольной истории – венгр Ференц Пушкаш с его «Гонведом» и «Реалом». Для Погба существуют лишь две равнозначные футбольные клубные единицы: «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Отсюда, кстати, и один из его ников: Pogback. Здесь обыгрывается его фамилия и английское слово «back» – назад. Вечное возвращение – есть в этом что-то от философии Ницше, не правда ли? Высшая форма утверждения, в том числе футбольного! Но в футболе, в конце концов, «вечное возвращение» не может продолжаться вечно. Ведь что дальше? В очередной раз вернуться в МЮ? Терзают меня смутные сомнения. Проявить свои добродетели где-нибудь еще? По-моему, маловероятно. Поэтому стартовые позиции «Юве» в следующем сезоне, считаю, жизненно важны для успешности дальнейшей игровой карьеры туклабмена. И фактор Аллегри. Этот алленаторе, по-моему, очень тонко чувствует психологию Поля. Поль Погба часто в своей жизни сталкивался с криминалом: то у него требовали многомиллионные суммы, угрожая автоматическим оружием (за этим, вероятно, стоял родной брат футбольной звезды), то злоумышленники врывались в дом Поля в Англии и похищали золотую медаль чемпиона мира. Все эти переживания не могут не влиять, собственно, на игру как таковую.

Уилсон в The Guardian констатирует: «То, что началось как небольшая тактическая проблема, крошечная трещина в общем восприятии, распространилось и расширилось, пока все здание не разрушилось. Это не об отношении, форме или применении; это точно не о прическе. Это уже не об упущенном потенциале или травме; это человеческая трагедия. Погба отнюдь не единственный футболист, попавший под прицел преступников. Непонятно, что может сделать футбол, чтобы защитить своих богатых звезд, но он обязан по крайней мере сочувствовать. Даже если Погба больше никогда не будет играть на максимуме, он заслуживает понимания и поддержки футболистов». А Аллегри всегда поддерживал подопечного, публично и непублично твердя: «Погба должен успокоить свою душу». Алленаторе констатировал, что «Погба немного эмоционально упал». Однако черные времена должны сменяться белополосицей. Собственно, даже цвета клуба Погба – тому свидетельство. Поль сейчас на поле совсем не выглядит безразличным. Ему не все равно! Верится, что у Погба, в конце концов, начнется белая полоса, и француз еще поярмаркует!

Алексей РЫЖКОВ