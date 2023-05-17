Англия17 мая 2023, 14:46 |
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Бернарду СИЛВА: «Играть во Франции было сложнее, чем в Англии»
Хавбек «Манчестер Сити» сравнил два чемпионата
17 мая 2023, 14:46 |
182
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва признался, что играть во французской Лиге 1 ему было сложнее:
«Я считаю, что играть во Франции было сложнее, чем в Англии, больше физически. Возможно, это потому, что мы доминируем во владении мячом в «Манчестер Сити».
В начале своих выступлений в Англии мне было трудно к этому привыкнуть, но со временем пришлось привыкнуть».
Вчера сообщалось о том, что Бернарду Силва может перейти в «ПСЖ».
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