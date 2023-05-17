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  4. Бернарду СИЛВА: «Играть во Франции было сложнее, чем в Англии»
Англия
17 мая 2023, 14:46 |
182
0

Бернарду СИЛВА: «Играть во Франции было сложнее, чем в Англии»

Хавбек «Манчестер Сити» сравнил два чемпионата

17 мая 2023, 14:46 |
182
0
Бернарду СИЛВА: «Играть во Франции было сложнее, чем в Англии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва признался, что играть во французской Лиге 1 ему было сложнее:

«Я считаю, что играть во Франции было сложнее, чем в Англии, больше физически. Возможно, это потому, что мы доминируем во владении мячом в «Манчестер Сити».

В начале своих выступлений в Англии мне было трудно к этому привыкнуть, но со временем пришлось привыкнуть».

Вчера сообщалось о том, что Бернарду Силва может перейти в «ПСЖ».

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Бернарду Силва Манчестер Сити Английская Премьер-лига Лига 1
Источник L'Equipe
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