Бернарду СИЛВА: «Играть во Франции было сложнее, чем в Англии»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва признался, что играть во французской Лиге 1 ему было сложнее:

«Я считаю, что играть во Франции было сложнее, чем в Англии, больше физически. Возможно, это потому, что мы доминируем во владении мячом в «Манчестер Сити».

В начале своих выступлений в Англии мне было трудно к этому привыкнуть, но со временем пришлось привыкнуть».

Вчера сообщалось о том, что Бернарду Силва может перейти в «ПСЖ».