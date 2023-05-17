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ATP
17 мая 2023, 14:34 | Обновлено 17 мая 2023, 14:38
75
0

Роковые тай-брейки. Крутых завершил выступления на челленджере в Португалии

Украинец потерпел досадное поражение

17 мая 2023, 14:34 | Обновлено 17 мая 2023, 14:38
75
0
Роковые тай-брейки. Крутых завершил выступления на челленджере в Португалии
Instagram. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (№177 АТР) не смог преодолеть второй круг на грунтовом челленджере в Оэйраше (Португалия).

Противостоял 23-летнему киевлянину Фелипе Алвес из Бразилии (№175 АТР). Теннисисты сыграли два сета и оба раза южноамериканец брал верх над Крутых на тай-брейках.

Оэйраш. Второй круг
Алексей Крутых (Украина) – Фелипе Алвес (Бразилия) – 6:7 (2:7), 6:7 (4:7)

Напомним, в первом круге турнира в Португалии украинец в двух партиях разобрался с пятым сеянным Факундо Баньисом из Аргентины (№123 АТР) – 6:4, 6:4.

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Алексей Крутых ATP Оэйраш Фелипе Алвес
Источник Sport.ua
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