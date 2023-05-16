ATP16 мая 2023, 13:41 | Обновлено 16 мая 2023, 14:36
244
0
Крутых выбил пятого сеяного на старте челленджера в Португалии
Алексей оказался сильнее Факундо Баньиса из Аргентины
16 мая 2023, 13:41 | Обновлено 16 мая 2023, 14:36
244
0
Лидер украинского мужского тенниса Алексей Крутых (№177 АТР) пробился во второй раунд грунтового челленджера в Португалии.
В матче первого круга основы украинец переиграл пятого сеяного Факундо Баньиса из Аргентины (№123 АТР).
Оэйраш. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) – Факундо Баньис (Аргентина) – 6:4, 6:4
В следующем раунде Крутых сразится против Фелипе Алвеса из Бразилии (№175 АТР).
На прошлой неделе Алексей разгромно проиграл на старте квалификации Мастерса в Риме.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 мая 2023, 21:23 9
По данным агента Александра Панков, Дмитрий Чигринский покинет «Ионикос»
Футбол | 15 мая 2023, 14:45 5
Артем забил замкнул фланговый навес
Война | 16.05.2023, 09:00
Футбол | 16.05.2023, 06:05
Теннис | 15.05.2023, 15:33
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.05.2023, 14:15 2
14.05.2023, 17:29 9
14.05.2023, 12:18
14.05.2023, 18:22 5
15.05.2023, 20:41
15.05.2023, 18:34 28
15.05.2023, 23:00 2
15.05.2023, 11:50 34