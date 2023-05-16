Крутых выбил пятого сеяного на старте челленджера в Португалии

Лидер украинского мужского тенниса Алексей Крутых (№177 АТР) пробился во второй раунд грунтового челленджера в Португалии.

В матче первого круга основы украинец переиграл пятого сеяного Факундо Баньиса из Аргентины (№123 АТР).

Оэйраш. Первый круг

Алексей Крутых (Украина) – Факундо Баньис (Аргентина) – 6:4, 6:4

В следующем раунде Крутых сразится против Фелипе Алвеса из Бразилии (№175 АТР).

На прошлой неделе Алексей разгромно проиграл на старте квалификации Мастерса в Риме.