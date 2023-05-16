Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Крутых выбил пятого сеяного на старте челленджера в Португалии
ATP
16 мая 2023, 13:41 | Обновлено 16 мая 2023, 14:36
244
0

Крутых выбил пятого сеяного на старте челленджера в Португалии

Алексей оказался сильнее Факундо Баньиса из Аргентины

16 мая 2023, 13:41 | Обновлено 16 мая 2023, 14:36
244
0
Крутых выбил пятого сеяного на старте челленджера в Португалии
ATP. Алексей Крутых

Лидер украинского мужского тенниса Алексей Крутых (№177 АТР) пробился во второй раунд грунтового челленджера в Португалии.

В матче первого круга основы украинец переиграл пятого сеяного Факундо Баньиса из Аргентины (№123 АТР).

Оэйраш. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) – Факундо Баньис (Аргентина) – 6:4, 6:4

В следующем раунде Крутых сразится против Фелипе Алвеса из Бразилии (№175 АТР).

На прошлой неделе Алексей разгромно проиграл на старте квалификации Мастерса в Риме.

По теме:
ВИДЕО. Крутых не пожал руку российскому теннисисту после матча в Риме
Первый номер Украины Крутых разгромно проиграл на старте Мастерса в Риме
Рейтинг ATP. Алькарас вплотную подобрался к Джоковичу, рекорд Штруффа
Алексей Крутых Факундо Баньис ATP Оэйраш
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он был чемпионом трех стран. Украинец со своим клубом вылетел из Суперлиги
Футбол | 15 мая 2023, 21:23 9
Он был чемпионом трех стран. Украинец со своим клубом вылетел из Суперлиги
Он был чемпионом трех стран. Украинец со своим клубом вылетел из Суперлиги

По данным агента Александра Панков, Дмитрий Чигринский покинет «Ионикос»

23-й гол в сезоне. Довбик идет к рекорду УПЛ, обошел Реброва и Шацких
Футбол | 15 мая 2023, 14:45 5
23-й гол в сезоне. Довбик идет к рекорду УПЛ, обошел Реброва и Шацких
23-й гол в сезоне. Довбик идет к рекорду УПЛ, обошел Реброва и Шацких

Артем забил замкнул фланговый навес

Такого еще не было. Сбито все: украинские ПВО уничтожили 6 ракет Кинжал!
Война | 16.05.2023, 09:00
Такого еще не было. Сбито все: украинские ПВО уничтожили 6 ракет Кинжал!
Такого еще не было. Сбито все: украинские ПВО уничтожили 6 ракет Кинжал!
Определены 11 из 32 команд, которые сыграют в группе Лиги чемпионов 2023/24
Футбол | 16.05.2023, 06:05
Определены 11 из 32 команд, которые сыграют в группе Лиги чемпионов 2023/24
Определены 11 из 32 команд, которые сыграют в группе Лиги чемпионов 2023/24
Стала известна соперница Калининой в четвертьфинал крупного турнира в Риме
Теннис | 15.05.2023, 15:33
Стала известна соперница Калининой в четвертьфинал крупного турнира в Риме
Стала известна соперница Калининой в четвертьфинал крупного турнира в Риме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик отреагировал на слова Баколе о том, что тот остановил его в спарринге
Усик отреагировал на слова Баколе о том, что тот остановил его в спарринге
14.05.2023, 14:15 2
Бокс
Шахтер vs ФИФА. Горняки отныне вписывают пункт в контракты с легионерами
Шахтер vs ФИФА. Горняки отныне вписывают пункт в контракты с легионерами
14.05.2023, 17:29 9
Футбол
Усик назвал три самых ожидаемых боя в современном боксе
Усик назвал три самых ожидаемых боя в современном боксе
14.05.2023, 12:18
Бокс
Кевин КЕЛСИ: «Семья у меня спрашивала: почему Украина?»
Кевин КЕЛСИ: «Семья у меня спрашивала: почему Украина?»
14.05.2023, 18:22 5
Футбол
Вацко сообщил важную деталь контракта Ярмоленко с Аль-Айном
Вацко сообщил важную деталь контракта Ярмоленко с Аль-Айном
15.05.2023, 20:41
Футбол
ФОТО. Ракицкий посетил в больнице воина ВСУ и обеспечит ему лечение
ФОТО. Ракицкий посетил в больнице воина ВСУ и обеспечит ему лечение
15.05.2023, 18:34 28
Футбол
ЧМ по хоккею. Битва Финляндии и Швеции, Латвия обыграла Чехию в овертайме
ЧМ по хоккею. Битва Финляндии и Швеции, Латвия обыграла Чехию в овертайме
15.05.2023, 23:00 2
Хоккей
Как Ярмоленко провел сезон в ОАЭ, и почему Аль-Айн решил с ним попрощаться
Как Ярмоленко провел сезон в ОАЭ, и почему Аль-Айн решил с ним попрощаться
15.05.2023, 11:50 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности