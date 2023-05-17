Мидлсбро – Ковентри Сити. Прогноз и анонс на матч плей-офф Чемпионшипа

17 мая на «Риверсайд» пройдет ответный матч 1/2 финала плей-офф за выход в Английскую Премьер-Лигу, в котором Мидлсбро встретится с Ковентри. Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Мидлсбро

Команда не так давно, в 2006-м году, добиралась до финала еврокубка. Пусть даже это был Кубок УЕФА, а посещение турнира речниками было редким исключением. Но тогда они все же котировались достаточно высоко, рассматриваясь как крепкий середняк АПЛ. Такой статус был утрачен, и отдельные попытки вернуться на этот уровень заканчивались вылетом. Сейчас есть шанс снова замахнуться на повышение. Но не напрямую - Бернли, да и Шеффилд Юнайтед, были явно сильнее остальных. Но и Мидлсбро смог приятно удивить, и оставалось гадать, как сложилось бы, если бы Каррик работал тут с лета - на него поставили после провального старта. И Майкл с его минимальным опытом поднял новых подопечных на 4-е место. Это при том, что в концовке явно начали экономить силы и взяли только 1 очко в 3-х турах!

Ковентри

Клуб начал этот век с того, что закончил длительное беспрерывное пребывание в Премьер-Лиге. Более того, в 2012-м было еще 1 падение, а сезон 2017/2018 небесно-голубым пришлось провести на уровне Лиги 2 - благо, что тогда и 6-го места хватило, чтобы вернуться. А потом быстро отвоевали позиции и дальше, нынешний год стал уже 3-м на уровне Чемпионшипа. Предыдущие 2 провели в нижней части турнирной таблицы, постепенно поднимаясь. Но на этот сезон стал для подопечных Марка Робинса (который на тренерском посту с 2017-го года) прорывным. Для них сюжет был иным - пришлось бороться за успех до последнего, до крайнего тура. Проиграли только 1 матч из 17 последних, более того, в 5 крайних поединках набрали 11 очков. Это и позволило забраться на 5-е место. У Блэкберна, который остался 7-м, на 1 балл меньше. Потом в плей-офф дома закончили нулевой ничьей.

Статистика личных встреч

В этом сезоне лучше получилось у Ковентри. Он выиграл дома и свел к 1:1 выезд в Мидлсбро.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в победу хозяев арены. Но значение победы крайне высоко, так что ставим на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом- 1,96.