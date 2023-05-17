Фургоны будут не нужны. Верес хочет установить стационарный VAR

Президент «Вереса» Иван Надеин подтвердил информацию о том, что клуб думает над установкой стационарной комнаты VAR на своем стадионе.

Если эта инициатива воплотится в жизнь, то на домашних матчах команды всегда будет VAR и не нужно будет использовать фургоны УАФ.

– Наш стадион строился по всем современным требованиям. И у нас есть специальная комната для VAR со всеми необходимыми техническими параметрами: доступ к серверам, табло и выход на поле. Обсуждаем с УАФ вопросы оборудования и программного обеспечения системы. Теперь основная задача – ответить на все технические и регламентные вопросы. И выйти на проект. Потом уже искать финансирование.

Если в существующее оборудование VAR добавить реализацию свежих инициатив господина Буткевича и ФК «Шахтер», а также нашу историю, то все туры УПЛ можно обеспечить VAR и на 90% снять вопрос судейства в украинском футболе.