Президент Интера: «Индзаги никогда не просит у меня игроков»

Президент «Интера» Стивен Чжан прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов:

«Честно? Каждый сезон особенный, но если бы мне сказали, что мы дойдем до финала Лиги чемпионов, я бы вряд ли в это поверил. Единственный, кто говорил мне об этом – Лукаку. Я не знаю, была ли это шутка, но он так сказал.

Симоне Индзаги имеет менталитет победителя, он очень хорошо умеет вести команду по правильному пути. В каждом сезоне у него бывают моменты взлетов и падений. Но он будет тренером «Интера» еще много сезонов.

Я работал со многими наставниками, хотя мне всего 31 год. Индзаги – особенный. Он очень спокоен, независимо от того, выигрываете вы или проиграете, он остается спокойным. Это особое качество. К тому же он единственный, кто никогда не просит у меня игроков.

«Реал» и «Ман Сити» – это две очень сильные команды, но мы прошли группу с «Баварией» и «Барселоной», поэтому я уверен, что в финале будет отличный матч».