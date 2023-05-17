Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

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17 мая 2023, 11:55 | Обновлено 17 мая 2023, 12:08
143
0

Роман ЗОЗУЛЯ: «Мы нужны нашим защитникам до самой победы»

Известный футболист – о новой помощи для украинских военных

17 мая 2023, 11:55 | Обновлено 17 мая 2023, 12:08
143
0
Роман ЗОЗУЛЯ: «Мы нужны нашим защитникам до самой победы»
Facebook. Роман Зозуля

Бывший нападающий национальной сборной Украины по футболу Роман Зозуля, выступающий за испанский «Райо Махадаонда», рассказал о новой помощи для Родины.

«Обожаю эти дни упаковок. Очередная пара скорых, наполненных до краев разнообразным добром, отправилась сегодня на передовую.

Искренне благодарен всей общине украинцев в Мадриде, моему фонду БФ «Народная Армия», «Ланцюжок добра» / Cadena de Bondad и ассоциациям и госпиталям, которые помогали материально и продукцией. Спасибо СУМ и музыкантам Trinidad & Twovagos за финансовую поддержку. Спасибо каждому из вас за донаты и репосты.

И спасибо, что меня окружают именно такие люди, которые часто отдают последнее ради помощи другим. Не останавливаемся, потому что мы нужны нашим защитникам до самой победы! Работаем дальше!» - написал Зозуля в своем Facebook.

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Роман Зозуля российско-украинская война
Источник Facebook
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