Роман ЗОЗУЛЯ: «Мы нужны нашим защитникам до самой победы»

Бывший нападающий национальной сборной Украины по футболу Роман Зозуля, выступающий за испанский «Райо Махадаонда», рассказал о новой помощи для Родины.

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«Обожаю эти дни упаковок. Очередная пара скорых, наполненных до краев разнообразным добром, отправилась сегодня на передовую.

Искренне благодарен всей общине украинцев в Мадриде, моему фонду БФ «Народная Армия», «Ланцюжок добра» / Cadena de Bondad и ассоциациям и госпиталям, которые помогали материально и продукцией. Спасибо СУМ и музыкантам Trinidad & Twovagos за финансовую поддержку. Спасибо каждому из вас за донаты и репосты.

И спасибо, что меня окружают именно такие люди, которые часто отдают последнее ради помощи другим. Не останавливаемся, потому что мы нужны нашим защитникам до самой победы! Работаем дальше!» - написал Зозуля в своем Facebook.