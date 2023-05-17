Александр ДЕМЧЕНКО: «Были заряжены на матч против Динамо с первых минут»
Хавбек «Черноморца» – о победе над киевлянами
Центральный полузащитник «Черноморца» Александр Демченко прокомментировал победу над киевским «Динамо» (3:2) в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги.
«Роман Иосифович (Григорчук - прим.) говорил перед поединком, что мы не всегда хорошо начинаем встречи. Долго раскачиваемся, прежде чем давать результат. Коуч сказал об этом перед предигровой разминкой и еще раз напомнил после нее. В игре с Динамо мы переломили эту тенденцию и создали преимущество сразу. Были заряжены на встречу с первых минут», - сказал Демченко.
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