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17 мая 2023, 11:33 | Обновлено 17 мая 2023, 11:42
183
0

Александр ДЕМЧЕНКО: «Были заряжены на матч против Динамо с первых минут»

Хавбек «Черноморца» – о победе над киевлянами

17 мая 2023, 11:33 | Обновлено 17 мая 2023, 11:42
183
0
Александр ДЕМЧЕНКО: «Были заряжены на матч против Динамо с первых минут»
ФК Черноморец. Александр Демченко

Центральный полузащитник «Черноморца» Александр Демченко прокомментировал победу над киевским «Динамо» (3:2) в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги.

«Роман Иосифович (Григорчук - прим.) говорил перед поединком, что мы не всегда хорошо начинаем встречи. Долго раскачиваемся, прежде чем давать результат. Коуч сказал об этом перед предигровой разминкой и еще раз напомнил после нее. В игре с Динамо мы переломили эту тенденцию и создали преимущество сразу. Были заряжены на встречу с первых минут», - сказал Демченко.

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Источник FanDay
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