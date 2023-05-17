Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не знаю, за счет чего Милан мог обыграть Интер»

Бывший нападающий «Динамо», а ныне эксперт Виктор Леоненко прокомментировал поражение «Милана» от «Интера» (0:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Честно говоря, так и не могу понять, что там делает Жиру. Как сказал бы Бессонов: «Отдаешь пас вперед, а там тупик». Лаутаро мог второй забить, но не сумел перебросить Меньяна. Не знаю, за счет чего «Милан» мог обыграть «Интер». Команда просто, особенно во втором тайме, играл в квадрат.

«Интер» играл по счету. Заслуженная победа. Не знаю, как «Милан» хочет кого-то обыгрывать вдесятером. Кроме порванной футболки я ничего больше и не увидел от Жиру», - сказал Леоненко.