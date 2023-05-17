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Украина. Премьер лига
17 мая 2023, 09:54 | Обновлено 17 мая 2023, 10:01
458
0

Шахаб ЗАХЕДИ: «Заря? Сейчас я сосредоточен не на этом»

Иранский форвард объяснил, как обстоят дела вокруг его возможного возвращения в луганский клуб

17 мая 2023, 09:54 | Обновлено 17 мая 2023, 10:01
458
0
Шахаб ЗАХЕДИ: «Заря? Сейчас я сосредоточен не на этом»
ФК Заря Луганск. Шахаб Захеди

Иранский нападающий венгерской «Академии Пушкаша» Шахаб Захеди, контракт которого принадлежит «Заре», прокомментировал информацию о своем возможном возвращении в луганский клуб.

«В данный момент я сосредотачиваюсь сугубо на игре моего клуба Академия Пушкаш, а уже когда сезон закончится, я приму решение о своем будущем», - сказал Шахаб.

В этом сезоне 27-летний Шахаб отыграл в составе «Академии Пушкаша» в 32 матчах, в которых забил 10 мячей и сделал три ассиста.

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Шахаб Захеди Заря Луганск
Источник FanDay
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