Украина. Премьер лига17 мая 2023, 09:54 | Обновлено 17 мая 2023, 10:01
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Шахаб ЗАХЕДИ: «Заря? Сейчас я сосредоточен не на этом»
Иранский форвард объяснил, как обстоят дела вокруг его возможного возвращения в луганский клуб
17 мая 2023, 09:54 | Обновлено 17 мая 2023, 10:01
458
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Иранский нападающий венгерской «Академии Пушкаша» Шахаб Захеди, контракт которого принадлежит «Заре», прокомментировал информацию о своем возможном возвращении в луганский клуб.
«В данный момент я сосредотачиваюсь сугубо на игре моего клуба Академия Пушкаш, а уже когда сезон закончится, я приму решение о своем будущем», - сказал Шахаб.
В этом сезоне 27-летний Шахаб отыграл в составе «Академии Пушкаша» в 32 матчах, в которых забил 10 мячей и сделал три ассиста.
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