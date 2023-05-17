Шахаб ЗАХЕДИ: «Заря? Сейчас я сосредоточен не на этом»

Иранский нападающий венгерской «Академии Пушкаша» Шахаб Захеди, контракт которого принадлежит «Заре», прокомментировал информацию о своем возможном возвращении в луганский клуб.

«В данный момент я сосредотачиваюсь сугубо на игре моего клуба Академия Пушкаш, а уже когда сезон закончится, я приму решение о своем будущем», - сказал Шахаб.

В этом сезоне 27-летний Шахаб отыграл в составе «Академии Пушкаша» в 32 матчах, в которых забил 10 мячей и сделал три ассиста.