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  4. Интер согласовал новый контракт с Чалханоглу
Италия
17 мая 2023, 09:16 | Обновлено 17 мая 2023, 09:22
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0

Интер согласовал новый контракт с Чалханоглу

Соглашение будет рассчитано до середины 2027 года

17 мая 2023, 09:16 | Обновлено 17 мая 2023, 09:22
61
0
Интер согласовал новый контракт с Чалханоглу
Getty Images/Global Images Ukraine. Хакан Чалханоглу

Руководство миланского «Интера» планирует подписать новое трудовое соглашение с турецким полузащитником Хаканом Чалханоглу.

Стороны уже провели переговоры и согласовали новую сделку. Контракт между сторонами будет рассчитан до середины 2027 года. Срок действующего договора Хакана с «нерадзурри» истекает в июне следующего года.

В этом сезоне чемпионата Италии 29-летний полузащитник провел 31 поединок, в которых отметился тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Напомним, накануне «Интер» победил «Милан» и вышел в финал Лиги чемпионов.

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Источник Фабрицио Романо
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