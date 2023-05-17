Интер согласовал новый контракт с Чалханоглу
Соглашение будет рассчитано до середины 2027 года
Руководство миланского «Интера» планирует подписать новое трудовое соглашение с турецким полузащитником Хаканом Чалханоглу.
Стороны уже провели переговоры и согласовали новую сделку. Контракт между сторонами будет рассчитан до середины 2027 года. Срок действующего договора Хакана с «нерадзурри» истекает в июне следующего года.
В этом сезоне чемпионата Италии 29-летний полузащитник провел 31 поединок, в которых отметился тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.
Напомним, накануне «Интер» победил «Милан» и вышел в финал Лиги чемпионов.
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