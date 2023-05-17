Хавьер ДЗАНЕТТИ: «Мне бы хотелось избежать Реала»
Вице-президент «Интера» – о желаемом сопернике в финале Лиги чемпионов
Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Восхитительные эмоции: эта команда заслуживает того, чтобы 13 лет спустя сыграть в финале Лиги чемпионов. Ждем, кто станет нашим соперником, и, в любом случае, очень важно, что это все - командный успех. Мне бы хотелось избежать «Реала», потому что, кажется, турнир будто создан для него. Однако самое важное - попадание туда; это был трудный путь», - сказал Дзанетти.
Вторым финалистом станет победитель противостояния между мадридским «Реалом» и английским «Манчестер Сити».
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