Хавьер ДЗАНЕТТИ: «Мне бы хотелось избежать Реала»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Восхитительные эмоции: эта команда заслуживает того, чтобы 13 лет спустя сыграть в финале Лиги чемпионов. Ждем, кто станет нашим соперником, и, в любом случае, очень важно, что это все - командный успех. Мне бы хотелось избежать «Реала», потому что, кажется, турнир будто создан для него. Однако самое важное - попадание туда; это был трудный путь», - сказал Дзанетти.

Вторым финалистом станет победитель противостояния между мадридским «Реалом» и английским «Манчестер Сити».