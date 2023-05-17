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Лига чемпионов
17 мая 2023, 08:19 | Обновлено 17 мая 2023, 08:32
421
0

Хавьер ДЗАНЕТТИ: «Мне бы хотелось избежать Реала»

Вице-президент «Интера» – о желаемом сопернике в финале Лиги чемпионов

17 мая 2023, 08:19 | Обновлено 17 мая 2023, 08:32
421
0
Хавьер ДЗАНЕТТИ: «Мне бы хотелось избежать Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Дзанетти

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Восхитительные эмоции: эта команда заслуживает того, чтобы 13 лет спустя сыграть в финале Лиги чемпионов. Ждем, кто станет нашим соперником, и, в любом случае, очень важно, что это все - командный успех. Мне бы хотелось избежать «Реала», потому что, кажется, турнир будто создан для него. Однако самое важное - попадание туда; это был трудный путь», - сказал Дзанетти.

Вторым финалистом станет победитель противостояния между мадридским «Реалом» и английским «Манчестер Сити».

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Хавьер Дзанетти Лига чемпионов Реал Мадрид Интер Милан Интер - Милан
Источник УЕФА
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