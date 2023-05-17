Хакан ЧАЛХАНОГЛУ «Мы заслуженно победили Милан»

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Не знаю, помните ли вы, но два месяца назад я говорил, о мечте, за которой мы гонимся. И вот мы сыграем в финале у меня дома [в Турции]. Это и есть настоящая мечта.

Хочу поздравить «Милан». Они проделали большую работу. Это был трудный матч. Но мы тоже хорошо справились. Я очень рад. Дерби всегда трудны, но думаю, мы заслуженно победили и вышли в финал», - сказал Чалханоглу.