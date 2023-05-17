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Лига чемпионов
17 мая 2023, 07:40 | Обновлено 17 мая 2023, 07:48
124
0

Хакан ЧАЛХАНОГЛУ «Мы заслуженно победили Милан»

Хавбек «Интера» – о выходе в финал Лиги чемпионов

17 мая 2023, 07:40 | Обновлено 17 мая 2023, 07:48
124
0
Хакан ЧАЛХАНОГЛУ «Мы заслуженно победили Милан»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хакан Чалханоглу

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Не знаю, помните ли вы, но два месяца назад я говорил, о мечте, за которой мы гонимся. И вот мы сыграем в финале у меня дома [в Турции]. Это и есть настоящая мечта.

Хочу поздравить «Милан». Они проделали большую работу. Это был трудный матч. Но мы тоже хорошо справились. Я очень рад. Дерби всегда трудны, но думаю, мы заслуженно победили и вышли в финал», - сказал Чалханоглу.

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Хакан Чалханоглу Милан Интер Милан Лига чемпионов Интер - Милан
Источник Sport Mediaset
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