Паоло МАЛЬДИНИ: «Между Миланом и Интером есть разница, мы ее увидели»
Бывший капитан «Милана» прокомментировал поражение от «Интера»
Бывший капитан и технический директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал поражение от «Интера» (0:1) в полуфинале Лиги чемпионов:
«Между нами и Интером есть разница, мы увидели ее в последних четырех матчах против нерадзурри. Сегодня мы выступили лучше, но проиграли первый матч. Этот путь принес нам отличные спортивные результаты, а еще теперь у нас есть несколько талантливых молодых игроков».
Капитан «Милана» Давиде Калабрия:
«Это отправная точка. Никто не видел «Милан» в полуфинале Лиги чемпионов. Мы отдали все силы. Не хочу думать о плохом. Мы должны сосредоточиться на попадании в топ-4 в чемпионате».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «Милана» прокомментировал поражение от «Интера»
«Селая» и «Атлетико» Морелия выдали огненный матч с 4 мячами, 5 красными и суперголом голкипера