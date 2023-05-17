Паоло МАЛЬДИНИ: «Между Миланом и Интером есть разница, мы ее увидели»

Бывший капитан и технический директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал поражение от «Интера» (0:1) в полуфинале Лиги чемпионов:

«Между нами и Интером есть разница, мы увидели ее в последних четырех матчах против нерадзурри. Сегодня мы выступили лучше, но проиграли первый матч. Этот путь принес нам отличные спортивные результаты, а еще теперь у нас есть несколько талантливых молодых игроков».

Капитан «Милана» Давиде Калабрия:

«Это отправная точка. Никто не видел «Милан» в полуфинале Лиги чемпионов. Мы отдали все силы. Не хочу думать о плохом. Мы должны сосредоточиться на попадании в топ-4 в чемпионате».