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  4. Паоло МАЛЬДИНИ: «Между Миланом и Интером есть разница, мы ее увидели»
Лига чемпионов
17 мая 2023, 06:12 | Обновлено 17 мая 2023, 06:30
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0

Паоло МАЛЬДИНИ: «Между Миланом и Интером есть разница, мы ее увидели»

Бывший капитан «Милана» прокомментировал поражение от «Интера»

17 мая 2023, 06:12 | Обновлено 17 мая 2023, 06:30
1111
0
Паоло МАЛЬДИНИ: «Между Миланом и Интером есть разница, мы ее увидели»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший капитан и технический директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал поражение от «Интера» (0:1) в полуфинале Лиги чемпионов:

«Между нами и Интером есть разница, мы увидели ее в последних четырех матчах против нерадзурри. Сегодня мы выступили лучше, но проиграли первый матч. Этот путь принес нам отличные спортивные результаты, а еще теперь у нас есть несколько талантливых молодых игроков».

Капитан «Милана» Давиде Калабрия:

«Это отправная точка. Никто не видел «Милан» в полуфинале Лиги чемпионов. Мы отдали все силы. Не хочу думать о плохом. Мы должны сосредоточиться на попадании в топ-4 в чемпионате».

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Милан Интер Милан Лига чемпионов Интер - Милан Паоло Мальдини Давиде Калабрия
Источник УЕФА
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