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  4. Лаутаро получил от WhoScored высокую оценку за матч Интера против Милана
Лига чемпионов
17 мая 2023, 06:30 | Обновлено 17 мая 2023, 06:46
521
0

Лаутаро получил от WhoScored высокую оценку за матч Интера против Милана

Мартинес стал автором единственного гола в полуфинальном поединке ЛЧ

17 мая 2023, 06:30 | Обновлено 17 мая 2023, 06:46
521
0
Лаутаро получил от WhoScored высокую оценку за матч Интера против Милана
Getty Images/Global Images Ukraine

16 мая состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором «Интер» второй раз обыграл «Милан» (1:0).

В первом матче победил «Интер» со счетом 2:0, благодаря чему имел фору в 2 мяча.

Единственный гол во второй игре на 74-й минуте забил Лаутаро Мартинес с передачи Ромелу Лукаку.

Именно Лаутаро Мартинеса в УЕФА назвали лучшим игроком матча. Кроме того, он получил самую высокую оценку в матче (7.6) от WhoScored.

Оценки WhoScored за матч Интер – Милан – 1:0

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Милан Интер Милан Ромелу Лукаку лучший игрок Лаутаро Мартинес Лига чемпионов Интер - Милан WhoScored
Источник Sport.ua
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