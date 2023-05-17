Лаутаро получил от WhoScored высокую оценку за матч Интера против Милана
Мартинес стал автором единственного гола в полуфинальном поединке ЛЧ
16 мая состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором «Интер» второй раз обыграл «Милан» (1:0).
В первом матче победил «Интер» со счетом 2:0, благодаря чему имел фору в 2 мяча.
Единственный гол во второй игре на 74-й минуте забил Лаутаро Мартинес с передачи Ромелу Лукаку.
Именно Лаутаро Мартинеса в УЕФА назвали лучшим игроком матча. Кроме того, он получил самую высокую оценку в матче (7.6) от WhoScored.
Оценки WhoScored за матч Интер – Милан – 1:0
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