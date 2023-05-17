ПИОЛИ: «Мы разочарованы. Но путь Милана в ЛЧ нельзя оценивать негативно»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Интера» (0:1) в полуфинале Лиги чемпионов:

«Игроки всех себя отдали на поле в обеих встречах. «Интер» победу заслужил, и мы с этим поздравляем. У нас была надежда на выход в финал. В финал не вышли, и я, конечно, разочарован. Мы многому научились в нынешнем сезоне.

Если иметь в виду тот факт, что мы были самой молодой командой, ставшей чемпионом в прошлом году, путь этой команды нельзя оценивать негативно. У нас получился великолепный турнир в Лиге чемпионов в этом сезоне, хотя нормально и быть разочарованными после поражения от «Интера» в полуфинале».