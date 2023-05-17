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Лига чемпионов
17 мая 2023, 01:27 | Обновлено 17 мая 2023, 01:46
26
0

ПИОЛИ: «Мы разочарованы. Но путь Милана в ЛЧ нельзя оценивать негативно»

Главный тренер «Милана» прокомментировал поражение от «Интера»

17 мая 2023, 01:27 | Обновлено 17 мая 2023, 01:46
26
0
ПИОЛИ: «Мы разочарованы. Но путь Милана в ЛЧ нельзя оценивать негативно»
УЕФА. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение от «Интера» (0:1) в полуфинале Лиги чемпионов:

«Игроки всех себя отдали на поле в обеих встречах. «Интер» победу заслужил, и мы с этим поздравляем. У нас была надежда на выход в финал. В финал не вышли, и я, конечно, разочарован. Мы многому научились в нынешнем сезоне.

Если иметь в виду тот факт, что мы были самой молодой командой, ставшей чемпионом в прошлом году, путь этой команды нельзя оценивать негативно. У нас получился великолепный турнир в Лиге чемпионов в этом сезоне, хотя нормально и быть разочарованными после поражения от «Интера» в полуфинале».

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Милан Интер Милан Лига чемпионов Интер - Милан Стефано Пиоли пресс-конференция
Источник УЕФА
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