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Англия
16 мая 2023, 23:23 | Обновлено 16 мая 2023, 23:39
1778
0

Арсенал готов летом продать десяток футболистов, названы их имена

Микель Артета хочет подписать Деклана Райса и Мойсеса Кайседо

16 мая 2023, 23:23 | Обновлено 16 мая 2023, 23:39
1778
0
Арсенал готов летом продать десяток футболистов, названы их имена
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Нынешним летом «Арсенал» может побить рекорд клуба по расходам на трансферы, которые, вероятно, превысят 200 млн фунтов стерлингов.

Наставник канониров Микель Артета хочет подписать полузащитников Деклана Райса из «Вест Хэма» и Мойсеса Кайседо из «Брайтона». Общая стоимость их трансферов может составить 170 млн фунтов стерлингов.

«Арсенал» полон решимости вести борьбу за титул АПЛ. Клуб вернется в Лигу чемпионов впервые с сезона 2016/17. Расходы клуба из Северного Лондона в 200 млн фунтов стерлингов частично будут профинансированы за счет потенциальных уходов нескольких игроков.

«Арсенал» может летом распрощаться с десятком игроков, среди которых названы: Гранит Джака, Киран Тирни, Эмиль Смит-Роу, Фоларин Балоган, Роб Холдинг, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Альберт Локонга, Нуну Тавареш и Седрик Соареш.

Чистые трансферные расходы для команды Микеля Артеты составили около 330 млн фунтов стерлингов с тех пор, как он возглавил команду в декабре 2019 года.

Помимо Райса и Кайседо, Микель хочет подписать атакующего игрока и двух защитников. Часть расходов будет финансироваться за счет продаж игроков, которые могут принести около 100 млн фунтов стерлингов.

В сфере интересов «Арсенала» называют также таких игроков: Рафинья Диас, Мусса Диаби, Мэйсон Маунт.

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Источник The Times
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