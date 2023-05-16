ATP16 мая 2023, 22:11 |
179
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Брайнин не смог обыграть итальянца на старте основы челленджера в Турине
Украинец в двух партиях уступил Флавио Коболли
16 мая 2023, 22:11 |
179
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Украинский теннисист Александр Брайнин (АТР 845) завершил выступления на грунтовом челленджере в Турине (Италия).
В 1/16 финала соревнований украинец уступил Флавио Коболли (Италия, ATP 183) в двух сетах за 1 час и 25 минут.
ATP челленджер Турин. Грунт. 1/16 финала
Александр Брайнин (Украина) [Q] – Флавио Коболли (Италия) [WC] – 3:6, 3:6
Это была первая встреча теннисистов.
Отметим, что Брайнин стартовал с квалификации соревнований, пройдя на отказе Иржи Легечку в финале отбора.
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Комментарии 1
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Брайнін зі зростом 2,01м першу подачу подавав 52%, виграш 46%. Зліва в нього просто дірка, весь час забігає під форхенд. Біля сітки більш менш нормально. Хто його тренував? Тепер в 23 роки вже не поставиш бекхенд, немає ніякої переваги на своїй подачі. Навіть на челленджерах його будуть обігрувати всі підряд. На фьючерсах рік два помучиться і все фініш.
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