Брайнин не смог обыграть итальянца на старте основы челленджера в Турине

Украинский теннисист Александр Брайнин (АТР 845) завершил выступления на грунтовом челленджере в Турине (Италия).

В 1/16 финала соревнований украинец уступил Флавио Коболли (Италия, ATP 183) в двух сетах за 1 час и 25 минут.

ATP челленджер Турин. Грунт. 1/16 финала

Александр Брайнин (Украина) [Q] – Флавио Коболли (Италия) [WC] – 3:6, 3:6

Это была первая встреча теннисистов.

Отметим, что Брайнин стартовал с квалификации соревнований, пройдя на отказе Иржи Легечку в финале отбора.