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  4. Брайнин не смог обыграть итальянца на старте основы челленджера в Турине
ATP
16 мая 2023, 22:11 |
179
1

Брайнин не смог обыграть итальянца на старте основы челленджера в Турине

Украинец в двух партиях уступил Флавио Коболли

16 мая 2023, 22:11 |
179
1
Брайнин не смог обыграть итальянца на старте основы челленджера в Турине
ФТУ. Александр Брайнин

Украинский теннисист Александр Брайнин (АТР 845) завершил выступления на грунтовом челленджере в Турине (Италия).

В 1/16 финала соревнований украинец уступил Флавио Коболли (Италия, ATP 183) в двух сетах за 1 час и 25 минут.

ATP челленджер Турин. Грунт. 1/16 финала

Александр Брайнин (Украина) [Q] – Флавио Коболли (Италия) [WC] – 3:6, 3:6

Это была первая встреча теннисистов.

Отметим, что Брайнин стартовал с квалификации соревнований, пройдя на отказе Иржи Легечку в финале отбора.

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Александр Брайнин Флавио Коболли ATP Турин
Источник Sport.ua
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Alexsander Sichkarenko
Брайнін зі зростом 2,01м першу подачу подавав  52%, виграш 46%. Зліва в нього просто дірка, весь час забігає під форхенд. Біля сітки більш менш нормально. Хто його тренував? Тепер в 23 роки вже не поставиш бекхенд, немає ніякої переваги на своїй подачі. Навіть на челленджерах його будуть обігрувати всі підряд. На фьючерсах рік два помучиться і все фініш. 
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