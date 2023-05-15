Украинец из 9-й сотни рейтинга АТР на отказе прошел 39-ю ракетку мира

Украинский теннисист Александр Брайнин (АТР 845) вышел в основу грунтового челленджера в Турине (Италия).

В финале отбора украинец обыграл Иржи Легечку (Чехия, ATP 39), который снялся после первых четырех геймов.

ATP челленджер Турин. Грунт. Финал квалификации

Иржи Легечка (Чехия) – Александр Брайнин (Украина) – 0:4, RET., Легечка

Это была первая встреча теннисистов. Брайнин впервые в карьере сыграл против соперника из топ-100 рейтинга АТР.

На старте квалификации Александр в трех партиях выиграл у Кристиана Тамма со счетом 1:6, 6:3, 6:4.

В 1/16 финала соревнований в Турине Брайнин сыграет с Флавио Коболли (ATP 183) из Италии.