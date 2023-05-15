Украинец из 9-й сотни рейтинга АТР на отказе прошел 39-ю ракетку мира
Александр Брайнин взял 4 стартовых гейма у Иржи Легечки
Украинский теннисист Александр Брайнин (АТР 845) вышел в основу грунтового челленджера в Турине (Италия).
В финале отбора украинец обыграл Иржи Легечку (Чехия, ATP 39), который снялся после первых четырех геймов.
ATP челленджер Турин. Грунт. Финал квалификации
Иржи Легечка (Чехия) – Александр Брайнин (Украина) – 0:4, RET., Легечка
Это была первая встреча теннисистов. Брайнин впервые в карьере сыграл против соперника из топ-100 рейтинга АТР.
На старте квалификации Александр в трех партиях выиграл у Кристиана Тамма со счетом 1:6, 6:3, 6:4.
В 1/16 финала соревнований в Турине Брайнин сыграет с Флавио Коболли (ATP 183) из Италии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ангелина сыграет с Беатрис Хаддад Майей
Донецкий клуб после начала войны столкнулся с массовым оттоком футболистов