Они наказали Динамо. Стали известны лучший игрок и тренер 26-го тура УПЛ

Экспертный совет украинской Премьер-лиги определился с лучшим футболистом и тренером 26-го тура.

Обе награды достались представителям одесского клуба «Черноморец».

Александр Демченко признан лучшим игроком, а Роман Григорчук – лучшим тренером.

«Черноморец» под руководством Григорчука в 22-м туре УПЛ обыграл киевское «Динамо» со счетом 3:2 на выезде. Дублем в этом поединке отметился Демченко. 27-летний Александр провел в футболке «моряков» 10 матчей в текущем сезоне, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Сейчас подопечные Григорчука занимают 9-е место в турнирной таблице УПЛ. У команды 29 очков после 26 туров.