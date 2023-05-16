Они наказали Динамо. Стали известны лучший игрок и тренер 26-го тура УПЛ
Александр Демченко и Роман Григорчук отлично продемонстрировали себя в матче против киевлян
Экспертный совет украинской Премьер-лиги определился с лучшим футболистом и тренером 26-го тура.
Обе награды достались представителям одесского клуба «Черноморец».
Александр Демченко признан лучшим игроком, а Роман Григорчук – лучшим тренером.
«Черноморец» под руководством Григорчука в 22-м туре УПЛ обыграл киевское «Динамо» со счетом 3:2 на выезде. Дублем в этом поединке отметился Демченко. 27-летний Александр провел в футболке «моряков» 10 матчей в текущем сезоне, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.
Сейчас подопечные Григорчука занимают 9-е место в турнирной таблице УПЛ. У команды 29 очков после 26 туров.
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