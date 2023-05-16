Трамвай не научил? Водитель Луческу грубо нарушил ПДД на улицах Бухареста
Ранее у Мирчи уже были неприятности на дорогах
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, как уверяют румынские СМИ, накануне угодил в скандальную ситуацию прямо на улицах Бухареста.
Дело в том, что личный водитель 77-летнего специалиста грубо нарушил правила дорожного движения (ПДД), когда поехал на знак «въезд запрещен».
Стараясь избежать пробок на дорогах, водитель Луческу нарушил правила, а затем остановился и какое-то время ждал, пока его босс сядет в машину, чтобы продолжить дальнейшее передвижение по улицам Бухареста уже вместе с Мирчей.
Примечательно, что в январе 2012 года Мирча Луческу, также находясь в Бухаресте и лично управляя автомобилем, угодил в резонансное ДТП, вследствие которого получил травму грудной клетки. Тогда наставник, работавший с «Шахтером», не пропустил трамвай, и вынужден был около двух недель провести в больнице.
В настоящий момент Мирча Луческу проходит реабилитацию после операции по поводу беспокоившего его коксартроза.
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