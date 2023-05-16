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Украина. Премьер лига
16 мая 2023, 17:25 | Обновлено 16 мая 2023, 17:26
989
0

Трамвай не научил? Водитель Луческу грубо нарушил ПДД на улицах Бухареста

Ранее у Мирчи уже были неприятности на дорогах

16 мая 2023, 17:25 | Обновлено 16 мая 2023, 17:26
989
0
Трамвай не научил? Водитель Луческу грубо нарушил ПДД на улицах Бухареста
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, как уверяют румынские СМИ, накануне угодил в скандальную ситуацию прямо на улицах Бухареста.

Дело в том, что личный водитель 77-летнего специалиста грубо нарушил правила дорожного движения (ПДД), когда поехал на знак «въезд запрещен».

Стараясь избежать пробок на дорогах, водитель Луческу нарушил правила, а затем остановился и какое-то время ждал, пока его босс сядет в машину, чтобы продолжить дальнейшее передвижение по улицам Бухареста уже вместе с Мирчей.

wowbiz.ro

Примечательно, что в январе 2012 года Мирча Луческу, также находясь в Бухаресте и лично управляя автомобилем, угодил в резонансное ДТП, вследствие которого получил травму грудной клетки. Тогда наставник, работавший с «Шахтером», не пропустил трамвай, и вынужден был около двух недель провести в больнице.

В настоящий момент Мирча Луческу проходит реабилитацию после операции по поводу беспокоившего его коксартроза.

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Источник WOWbiz.ro
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