Трамвай не научил? Водитель Луческу грубо нарушил ПДД на улицах Бухареста

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, как уверяют румынские СМИ, накануне угодил в скандальную ситуацию прямо на улицах Бухареста.

Дело в том, что личный водитель 77-летнего специалиста грубо нарушил правила дорожного движения (ПДД), когда поехал на знак «въезд запрещен».

Стараясь избежать пробок на дорогах, водитель Луческу нарушил правила, а затем остановился и какое-то время ждал, пока его босс сядет в машину, чтобы продолжить дальнейшее передвижение по улицам Бухареста уже вместе с Мирчей.

wowbiz.ro

Примечательно, что в январе 2012 года Мирча Луческу, также находясь в Бухаресте и лично управляя автомобилем, угодил в резонансное ДТП, вследствие которого получил травму грудной клетки. Тогда наставник, работавший с «Шахтером», не пропустил трамвай, и вынужден был около двух недель провести в больнице.

В настоящий момент Мирча Луческу проходит реабилитацию после операции по поводу беспокоившего его коксартроза.