Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ЯЦЫК: «Про Петракова могу сказать только хорошие слова»
Украина. Премьер лига
16 мая 2023, 17:01 | Обновлено 16 мая 2023, 17:06
178
0

Александр ЯЦЫК: «Про Петракова могу сказать только хорошие слова»

Полузащитник «Динамо» – о начале своей карьере и друзьях в команде

16 мая 2023, 17:01 | Обновлено 16 мая 2023, 17:06
178
0
Александр ЯЦЫК: «Про Петракова могу сказать только хорошие слова»
ФК Динамо Киев. Александр Яцык

Центральный хавбек киевского «Динамо» Александр Яцык в эксклюзивном интервью Sport.ua вспомнил свое футбольное образование, рассказал об отношении к экс-наставнику сборной Украины Александру Петракову и оценил себя вне футбольного поля.

– Как вы начинали и как попали в «Динамо»?

– Первая команда – ДЮСШ-22. Потом оттуда я перешел в «Смену-Оболонь». Откуда попал в систему «Динамо». На уровне ДЮФЛ U-16 мы были в группе с «Динамо», «Шахтером» и «Карпатами». В последнем туре играли с «горняками». Провел хорошую игру. На матче присутствовал Александр Петраков, возглавлявший тогда сборную Украины 2003 года рождения. Получил вызов в сборную U-17. Был еще на игре главный тренер «Оболони» Сергей Ковалец. Команда тогда играла в Первой лиге. После матча мы пообщались. Он приглашал меня тренироваться со взрослой командой. Потом был отпуск. Через неделю возник вариант с просмотром в «Динамо», где я остался.

– Кто-то из «Оболони» пробился во взрослый футбол?

– Алекс Чидомере. Он сейчас в «Металлисте». Но он на год старше.

– Как вам работалось с Петраковым?

– Об Александре Васильевиче могу сказать только хорошие слова. Он очень хороший мотиватор. Очень честный и порядочный человек. Все говорит в глаза. Петраков играл в три центральных защитника. Для меня эта схема не была проблемной. Я понимал требования тренера. У «Динамо» два опорных. У Петракова было два опорника.

– Кто ваши лучшие друзья в «Динамо»?

– Со всеми ребятами очень хороший контакт. Больше всего общаюсь с Назаром Балабой и Владимиром Шепелевым.

– Почему играете под шестым номером?

– Это мой любимый номер. Этого числа у мамы день рождения. Мама для меня – самый ценный человек на свете. Когда я был в U-19, я сразу взял шестой номер и все пошло вверх.

– Каков Александр Яцик вне футбольного поля?

– Я больше отдыхаю, люблю пообщаться с друзьями. Люблю рыбалку. Раньше больше читал, сейчас меньше.

– Какая у вас футбольная мечта?

– Я ставлю цель поехать в топ-чемпионат и пробиться в национальную команду.

По теме:
Трамвай не научил? Водитель Луческу грубо нарушил ПДД на улицах Бухареста
Александр ЯЦЫК: «Старожилы Динамо могут напихать»
Когда битва Шахтер – Днепр-1? УПЛ опубликовала расписание 29 тура
Александр Яцык Александр Петраков Динамо Киев
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где ныне чемпионы-лондонцы?
Футбол | 16 мая 2023, 15:25 0
Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где ныне чемпионы-лондонцы?
Шахтер vs Челси в Юношеской лиге УЕФА-2014/15. Где ныне чемпионы-лондонцы?

Например, капитан «синих» и автор дубля в ворота «горняков» в минувшем месяце завершил карьеру…

Источник: Металлист продолжит существование в случае вылета в Первую лигу
Футбол | 16 мая 2023, 14:48 4
Источник: Металлист продолжит существование в случае вылета в Первую лигу
Источник: Металлист продолжит существование в случае вылета в Первую лигу

Игорь Цыганык уверен, что клуб не исчезнет

Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ
Футбол | 15.05.2023, 19:32
Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ
Игрок, которого выгнало Полесье за толчок судьи, получил предложение из УПЛ
Он был чемпионом трех стран. Украинец со своим клубом вылетел из Суперлиги
Футбол | 15.05.2023, 21:23
Он был чемпионом трех стран. Украинец со своим клубом вылетел из Суперлиги
Он был чемпионом трех стран. Украинец со своим клубом вылетел из Суперлиги
ОФИЦИАЛЬНО. Ванат дисквалифицирован на 3 матча за проявления дискриминации
Футбол | 16.05.2023, 11:59
ОФИЦИАЛЬНО. Ванат дисквалифицирован на 3 матча за проявления дискриминации
ОФИЦИАЛЬНО. Ванат дисквалифицирован на 3 матча за проявления дискриминации
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
16.05.2023, 05:55 8
Бокс
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Футбольный праздник файного города Житомир»
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Футбольный праздник файного города Житомир»
14.05.2023, 20:45 29
Футбол
ЧМ по хоккею. Битва Финляндии и Швеции, Латвия обыграла Чехию в овертайме
ЧМ по хоккею. Битва Финляндии и Швеции, Латвия обыграла Чехию в овертайме
15.05.2023, 23:00 2
Хоккей
ФОТО. Ракицкий посетил в больнице воина ВСУ и обеспечит ему лечение
ФОТО. Ракицкий посетил в больнице воина ВСУ и обеспечит ему лечение
15.05.2023, 18:34 29
Футбол
Вацко сообщил важную деталь контракта Ярмоленко с Аль-Айном
Вацко сообщил важную деталь контракта Ярмоленко с Аль-Айном
15.05.2023, 20:41
Футбол
23-й гол в сезоне. Довбик идет к рекорду УПЛ, обошел Реброва и Шацких
23-й гол в сезоне. Довбик идет к рекорду УПЛ, обошел Реброва и Шацких
15.05.2023, 14:45 5
Футбол
Кевин КЕЛСИ: «Семья у меня спрашивала: почему Украина?»
Кевин КЕЛСИ: «Семья у меня спрашивала: почему Украина?»
14.05.2023, 18:22 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности