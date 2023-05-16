Александр ЯЦЫК: «Про Петракова могу сказать только хорошие слова»

Центральный хавбек киевского «Динамо» Александр Яцык в эксклюзивном интервью Sport.ua вспомнил свое футбольное образование, рассказал об отношении к экс-наставнику сборной Украины Александру Петракову и оценил себя вне футбольного поля.

– Как вы начинали и как попали в «Динамо»?

– Первая команда – ДЮСШ-22. Потом оттуда я перешел в «Смену-Оболонь». Откуда попал в систему «Динамо». На уровне ДЮФЛ U-16 мы были в группе с «Динамо», «Шахтером» и «Карпатами». В последнем туре играли с «горняками». Провел хорошую игру. На матче присутствовал Александр Петраков, возглавлявший тогда сборную Украины 2003 года рождения. Получил вызов в сборную U-17. Был еще на игре главный тренер «Оболони» Сергей Ковалец. Команда тогда играла в Первой лиге. После матча мы пообщались. Он приглашал меня тренироваться со взрослой командой. Потом был отпуск. Через неделю возник вариант с просмотром в «Динамо», где я остался.

– Кто-то из «Оболони» пробился во взрослый футбол?

– Алекс Чидомере. Он сейчас в «Металлисте». Но он на год старше.

– Как вам работалось с Петраковым?

– Об Александре Васильевиче могу сказать только хорошие слова. Он очень хороший мотиватор. Очень честный и порядочный человек. Все говорит в глаза. Петраков играл в три центральных защитника. Для меня эта схема не была проблемной. Я понимал требования тренера. У «Динамо» два опорных. У Петракова было два опорника.

– Кто ваши лучшие друзья в «Динамо»?

– Со всеми ребятами очень хороший контакт. Больше всего общаюсь с Назаром Балабой и Владимиром Шепелевым.

– Почему играете под шестым номером?

– Это мой любимый номер. Этого числа у мамы день рождения. Мама для меня – самый ценный человек на свете. Когда я был в U-19, я сразу взял шестой номер и все пошло вверх.

– Каков Александр Яцик вне футбольного поля?

– Я больше отдыхаю, люблю пообщаться с друзьями. Люблю рыбалку. Раньше больше читал, сейчас меньше.

– Какая у вас футбольная мечта?

– Я ставлю цель поехать в топ-чемпионат и пробиться в национальную команду.