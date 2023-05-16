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  4. «Хотя мы совершенно разные игроки». Зинченко назвал кумира детства
Англия
16 мая 2023, 16:25 | Обновлено 16 мая 2023, 16:29
468
0

«Хотя мы совершенно разные игроки». Зинченко назвал кумира детства

Украинец – о примере для подражания

16 мая 2023, 16:25 | Обновлено 16 мая 2023, 16:29
468
0
«Хотя мы совершенно разные игроки». Зинченко назвал кумира детства
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко признался, какой футболист больше всего ему нравился в детстве, а также рассказал о полученных уроках на протяжении карьеры.

«В течение своей карьеры я сталкивался с большим числом удивительного. Урок, который я извлек из этого – надо быть последовательным, сохранять голову холодной и верить в то, что делаешь. Верить, что можешь добиться всего, потому что в этой жизни можешь делать все, что хочешь.

В детстве моим кумиром был Роналдиньо в «Барселоне», хотя мы совершенно разные игроки с ним», – рассказал Зинченко.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко пропустил тренировку «Арсенала», которая состоялась сегодня утром, 16 мая.

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Александр Зинченко Роналдиньо Арсенал Лондон
Источник ФК Арсенал Лондон
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