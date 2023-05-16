«Хотя мы совершенно разные игроки». Зинченко назвал кумира детства

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко признался, какой футболист больше всего ему нравился в детстве, а также рассказал о полученных уроках на протяжении карьеры.

«В течение своей карьеры я сталкивался с большим числом удивительного. Урок, который я извлек из этого – надо быть последовательным, сохранять голову холодной и верить в то, что делаешь. Верить, что можешь добиться всего, потому что в этой жизни можешь делать все, что хочешь.

В детстве моим кумиром был Роналдиньо в «Барселоне», хотя мы совершенно разные игроки с ним», – рассказал Зинченко.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко пропустил тренировку «Арсенала», которая состоялась сегодня утром, 16 мая.