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  4. Антонио КАССАНО: «У Милана нет никаких шансов против Интера»
Лига чемпионов
16 мая 2023, 16:25 |
185
0

Антонио КАССАНО: «У Милана нет никаких шансов против Интера»

Скандальный форвард сделал свой прогноз

16 мая 2023, 16:25 |
185
0
Антонио КАССАНО: «У Милана нет никаких шансов против Интера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Кассано

Скандальный итальянский форвард Антонио Кассано сделал прогноз на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом» (16 мая):

«Интер» должен играть с семью юношами из примаверы, чтобы вылететь. И есть риск, что и тогда «Милан» не сможет их обыграть. С Леао или без него, это мало что меняет, «Милан» уступает «Интеру». Португалец — это не Кака и не Роналдиньо, я не вижу его на таком уровне.

Как по мне, чтобы «Интер» вылетел, должна произойти катастрофа. После первого матча, уровня игры в последний месяц и преимущества в два гола, на мой взгляд, у «россонери» нет никаких шансов. Может быть, я в сотый раз сделаю неверный прогноз…».

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Антонио Кассано Интер - Милан Лига чемпионов
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