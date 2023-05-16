Антонио КАССАНО: «У Милана нет никаких шансов против Интера»

Скандальный итальянский форвард Антонио Кассано сделал прогноз на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом» (16 мая):

«Интер» должен играть с семью юношами из примаверы, чтобы вылететь. И есть риск, что и тогда «Милан» не сможет их обыграть. С Леао или без него, это мало что меняет, «Милан» уступает «Интеру». Португалец — это не Кака и не Роналдиньо, я не вижу его на таком уровне.

Как по мне, чтобы «Интер» вылетел, должна произойти катастрофа. После первого матча, уровня игры в последний месяц и преимущества в два гола, на мой взгляд, у «россонери» нет никаких шансов. Может быть, я в сотый раз сделаю неверный прогноз…».