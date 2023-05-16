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Англия
16 мая 2023, 16:09 | Обновлено 16 мая 2023, 16:10
235
0

Лестер потеряет Тилеманса свободным агентом

Контракт хавбека истекает в конце сезона

16 мая 2023, 16:09 | Обновлено 16 мая 2023, 16:10
235
0
Лестер потеряет Тилеманса свободным агентом
Getty Images/Global Images Ukraine

Бельгийский полузащитник Юри Тилеманс покинет «Лестер» в качестве свободного агента в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, Тилеманс точно покинет «Лестер», но при этом никаких договоренностей с другими клубами у него пока что нет. Еще в ноябре прошлого года в СМИ сообщалось о том, что Тилеманс согласовал контракт с «Арсеналом».

В нынешнем сезоне на счету 26-летнего бельгийца 4 гола и 1 ассист в 35 матчах за «Лестер» во всех турнирах. Трансферная стоимость Тилеманса оценивается в 30 миллионов евро.

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Юри Тилеманс Лестер свободный агент Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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