Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал согласовал переход звезды Лестера свободным агентом
Англия
12 ноября 2022, 12:05 |
929
0

Арсенал согласовал переход звезды Лестера свободным агентом

Юри Тилеманс покинет «Лестер» в конце сезона

12 ноября 2022, 12:05 |
929
0
Арсенал согласовал переход звезды Лестера свободным агентом
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» согласовал условия трансфера полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса. Об этом сообщают бельгийские СМИ.

Контракт Тилеманса с «Лестером» истекает, после чего он перейдет в «Арсенал» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне на счету Тилеманса 3 гола и 1 ассист в 16 матчах за «Лестер» во всех турнирах.

25-летний хавбек выступает за «Лестер» с лета 2019 года. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Барселоны».

По теме:
Борнмут – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Юри Тилеманс Лестер Арсенал Лондон Английская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Voetbalprimeur
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Пеле сделал прогноз на ЧМ-2022
Футбол | 11 ноября 2022, 14:37 7
Легендарный Пеле сделал прогноз на ЧМ-2022
Легендарный Пеле сделал прогноз на ЧМ-2022

Трехкратный чемпион мира признался в патриотических чувствах

Последний шанс Месси. Заявка Аргентины на ЧМ-2022
Футбол | 11 ноября 2022, 18:13 1
Последний шанс Месси. Заявка Аргентины на ЧМ-2022
Последний шанс Месси. Заявка Аргентины на ЧМ-2022

Команда считается одним из фаворитов чемпионата мира

Лассина Траоре попросил не вызывать его в сборную Буркина-Фасо
Футбол | 12.11.2022, 11:47
Лассина Траоре попросил не вызывать его в сборную Буркина-Фасо
Лассина Траоре попросил не вызывать его в сборную Буркина-Фасо
Уверенная победа над аутсайдером. Сборная Украины обыграла Нидерланды
Баскетбол | 11.11.2022, 21:44
Уверенная победа над аутсайдером. Сборная Украины обыграла Нидерланды
Уверенная победа над аутсайдером. Сборная Украины обыграла Нидерланды
Шахтер близок к подписанию грузинского защитника
Футбол | 12.11.2022, 11:49
Шахтер близок к подписанию грузинского защитника
Шахтер близок к подписанию грузинского защитника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шансы еще есть. Турнирная таблица отбора к ЧМ-2023 по баскетболу
Шансы еще есть. Турнирная таблица отбора к ЧМ-2023 по баскетболу
12.11.2022, 00:23 3
Баскетбол
ФОТО. В Херсоне развернули флаги Украины, люди встречают ВСУ
ФОТО. В Херсоне развернули флаги Украины, люди встречают ВСУ
11.11.2022, 15:30 14
Война
Брайтон интересуется тремя футболистами Шахтера
Брайтон интересуется тремя футболистами Шахтера
11.11.2022, 20:08
Футбол
Без Рамоса, Кепы и Де Хеа. Известна заявка сборной Испании на ЧМ-2022
Без Рамоса, Кепы и Де Хеа. Известна заявка сборной Испании на ЧМ-2022
11.11.2022, 14:03
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 сохранил отрыв от Шахтера, Динамо – в топ-5
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 сохранил отрыв от Шахтера, Динамо – в топ-5
10.11.2022, 20:30 1
Футбол
Победа в овертайме. Сборная Украины обыграла Италию
Победа в овертайме. Сборная Украины обыграла Италию
10.11.2022, 18:36
Хоккей
Последний шанс золотого поколения? Бельгия назвала заявку на ЧМ-2022
Последний шанс золотого поколения? Бельгия назвала заявку на ЧМ-2022
10.11.2022, 14:28 8
Футбол
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
Фрейзер Кларк – следующая звезда хевивейта Великой Британии. Кто он?
11.11.2022, 16:59 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности