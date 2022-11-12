Англия12 ноября 2022, 12:05 |
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Арсенал согласовал переход звезды Лестера свободным агентом
Юри Тилеманс покинет «Лестер» в конце сезона
12 ноября 2022, 12:05 |
929
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Лондонский «Арсенал» согласовал условия трансфера полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса. Об этом сообщают бельгийские СМИ.
Контракт Тилеманса с «Лестером» истекает, после чего он перейдет в «Арсенал» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне на счету Тилеманса 3 гола и 1 ассист в 16 матчах за «Лестер» во всех турнирах.
25-летний хавбек выступает за «Лестер» с лета 2019 года. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Барселоны».
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