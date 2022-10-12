Барселона нашла замену Де Йонгу в АПЛ

«Барселона» по-прежнему рассчитывает поправить свое экономическое положение с помощью продажи Френки Де Йонга. Замену нидерландскому хавбеку каталонцы нашли в АПЛ.

«Барселона» попытается подписать лидера «Лестера» Юри Тилеманса. Его контракт истекает летом 2023 года, и он сможет перейти в статусе свободного агента.

Тилеманс выступает за «Лестер» с 2019 года. В нынешнем сезоне на счету 25-летнего бельгийца 1 гол и 1 ассист в 10 матчах во всех турнирах.